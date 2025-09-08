A tízmilliárd forint pluszforrásból közel hétmilliárd forint vidéki pályázatokra megy. Eddig 7700 pályázat érkezett be, amely tovább emelkedhet, így még többen juthatnak akár négymillió forint támogatáshoz.

2024 februárja óta lehet állami támogatást kérni villanyautó vásárlásra vállalkozásoknak. Az akkumulátor kapacitásától függően egy-egy jármű beszerzéséhez 2,8-4 millió forint közötti támogatás nyerhető el.

Magánszemélyek számára legutóbb 2021-2022-ben nyújtott támogatást villanyautó-vásárláshoz az állam hárommilliárd forintos keretből. Akkor 2,5 millió forintos összegre lehetett pályázni 12 millió Ft vételár alatt, míg 12–15 millió Ft vételár esetén 1,5 millió forint volt a kapható összeg. Emellett akkor külön keretből támogatták a taxisok villanyautó-vásárlását.

A hírek szerint hamarosan új, magánszemélyeknek szóló támogatási program indulhat, de a részletek továbbra sem jelentek meg.