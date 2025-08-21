Jelenleg hazánkban cégek számára igényelhető állami támogatás villanyautók vásárlásához, ez azonban hamarosan változhat. Nemrég a Vezess is beszámolt arról, hogy új, magánszemélyeknek szóló program veheti át a helyét.

2024 februárja óta lehet állami támogatást kérni villanyautó-vásárlásra vállalkozásoknak. Egy eredetileg 30 milliárd forintos keret terhére – az akkumulátor kapacitásától függően – egy-egy jármű beszerzéséhez 2,8–4 millió forint közötti támogatás nyerhető el. A céges flották zöldítését ösztönző kiírásra eddig több mint 7200-an pályáztak.

A Villanyautosok.hu szerint a szeptemberre várható, magánszemélyeknek szóló új programban a támogatás maximum 25 millió forintos vételárig lesz igényelhető, a céges programhoz kísértetiesen hasonló módon autónként 2,5–4 millió forint értékben.

Az eddig napvilágot látott elképzelések szerint a programra 20 milliárd forintos keretösszeget állapíthatnak meg, amiből így 5-8000 jármű megvásárlása lesz támogatható.

Magánszemélyek számára legutóbb 2021–2022-ben nyújtott támogatást villanyautó-vásárláshoz az állam hárommilliárd forintos keretből. Akkor 2,5 millió forintos összegre lehetett pályázni 12 millió Ft vételár alatt, míg 12–15 millió Ft vételár esetén 1,5 millió forint volt a kapható összeg. Emellett akkor külön keretből támogatták a taxisok villanyautó-vásárlását.