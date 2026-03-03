Nincs rossz dolga a Fordnál annak, aki kompresszoros V8-ast szeretne: az F-150 Raptor, a Mustang Shelby GT500 és az új Mustang Dark Horse SC egyaránt mechanikus feltöltővel szerelt 5,2 literes V8-ast kap.

A Fordnál azonban tudják, hogy vevőik sokfélék: akad, akinek nincs szüksége és/vagy pénze sportfutóműre vagy fejlett aerodinamikai csomagra, viszont nem mondana nemet a nagyobb motorteljesítményre. Ezért mostantól gyári beépítésű tartozék formájában két típusukhoz is elérhetővé teszik a kompresszort.

7 fotó

Az F-150 és a Mustang GT ugyanazt az ötliteres Coyote-blokkot alkalmazzák, amely az előbbiben gyárilag 405, az utóbbiban 488 (aktív kipufogóval 492) lóerőt ad le. Erre szerelik rá a gyárban a Whipple által szállított kompresszort – utólagos beépítésről nincs szó, az autókat eleve így kell megrendelni.

A feltöltött motor az F-150-ben 710 lóerőt ad le (+75%), míg a Mustang GT-ben 811, illetve 821 lóerő (+66%) az új csúcsteljesítmény.

A beépítés mellett megmarad az autók eredeti gyári garanciája, viszont magára a kompresszorra csak 58 ezer kilométer garanciát vállal a Ford, mivel Ford Racing alkatrésznek, azaz tartozéknak tekintik.

A Ford F-150-hez 10 250, a Mustanghoz 10 500 dollárért (3,4 – 3,5 millió Ft) kínált szett beépítésekor a végsebesség egyik modellnél sem változik. A gyorsulás nyilván jóval dinamikusabb, de pont erről nem közölt információt a Ford.

