Jó amerikai szokás szerint a Ford Mustang család sem egyetlen csúcsmodellel rendelkezik. A Mustang GTD egy extrém képességekkel bíró, és ezt árfekvésében is érvényesítő szupersportautó, amelyet az egyszerűség és a hitelesség kedvéért Mustang néven forgalmaz a Ford. A Mustang Dark Horse ezzel szemben egy kiélezett közúti sportautó, amely nagy lökettérfogatú szívómotorral és gondosan hangolt komponensekkel biztosít kiemelkedő, de versenyzői licensz nélkül is élvezhető vezetési élményt.

Ez most megváltozik: itt van ugyanis a Dark Horse SC, amelyen mindent lecseréltek, ami többé-kevésbé hétköznapivá tette a modellt. A megváltozott karakteréről mindent elmond, hogy a GTD és a GT3 versenyautó oldalán tesztelték azt a projekt mérnökei.

A motort egy 5,2 literes, kompresszoros egységre cserélték – igen, a GTD-ben is ilyen (vélhetően ugyanez) a blokk dolgozik, bár gyanítható, hogy itt visszább vették a csúcsteljesítményt. Erről még megközelítő értéket sem közöltek, ezt az adut alighanem későbbre tartogatják.

A váltó hétfokozatú duplakuplungos – a GTD nyolcfokozatú, transaxle elrendezésű váltója tehát nem került át a köztes modellbe.

Átemelték viszont a 3D-nyomtatóval gyártott titán díszítőelemeket, az áthangolt, komponenseiben is módosított adaptív felfüggesztést, a teljesen kikapcsolható kipörgésgátlót, a laposra vágott aljú bőrkormányt.

Kulcsszerepet játszanak a Dark Horse SC-ben a tömegcsökkentés és az aerodinamikai fejlesztések. Az új alumínium motorházfedélre illesztett, hatalmas kürtő a leszorítóerőt hivatott fokozni: ha átengedik rajta a levegőt, két és félszer annyi leszorítóerőt állít elő, mint az alapkivitelű Dark Horse hasonló idoma.

Akinek mindez kevés, még egy lépéssel közelebb kerülhet a GTD őrült tökéletességéhez: a Dark Horse SC Track Pack (azaz versenypálya-csomag) Michelin Pilot Sport Cup2 R abroncsokkal szerelt szénszálas keréktárcsákat, karbon-kerámia Brembo fékeket, szénszálas aero elemeket, módosított orrkialakítást és fenéklemezre illesztett légterelőket tartalmaz. A hátsó szárny is új: ez 290 km/óránál 276 kilóval préseli lefelé a hátsó tengelyt.

A Ford Mustang Dark Horse SC mindkét változata 2026 nyarától rendelhető az USA-ban, európai forgalmazásáról egyelőre nincsenek részletek.

