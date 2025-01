Supermannek elég felvennie egy szemüveget, hogy elrejtse a világ elől emberfeletti képességeit. A legendás Carroll Shelby által alapított Shelby American legújabb alkotásáról, a GT350-ről sem mondod meg első ránézésre, hogy milyen iszonyú erő rejlik a relatíve diszkrét idomok alatt.

Superman négy keréken 1 /13 Fotó megosztása: 2 /13 Fotó megosztása: 3 /13 Fotó megosztása: 5 /13 Fotó megosztása: 6 /13 Fotó megosztása: 7 /13 Fotó megosztása: 9 /13 Fotó megosztása: 10 /13 Fotó megosztása: 11 /13 Fotó megosztása: 13 /13 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A 350 GT alapkivitelében szerény 480 lóerőt ad le az ötliteres V8-as motor, amit feljavított futómű, áthangolt kipufogórendszer, optimalizált aerodinamika és egyéb átalakítások tesznek élvezetesen kiaknázhatóvá.

Külön megrendelésre teljesítménynövelő kúrára küldik az autót, mielőtt átadnák az ügyfélnek; ennek során kompresszort szerelnek a blokkra, ami – a szükséges járulékos módosításokkal együtt – 810 lóerőre emeli a csúcsteljesítményt. Ez egészen közel jár a gyári Mustang GTD 815 lóerejéhez (ne feledjük, hogy Amerikában más sztenderd szerint mérik a teljesítményt, ami ott 810 lóerő, az nálunk 821.

Ez az utcai verzió, amely automata és kézi sebességváltóval egyaránt megvásárolható. Létezik azonban egy GT350R kivitel is, amit egy később bemutatandó versenyautó kiindulási alapjának szántak.A leghangzatosabb különbség, hogy több mint 830 lóerőre (Európában több mint 842 LE) húzták fel a motorteljesítményt, és opcióként sem kínálják az automata váltót.

Mást is tud a GT350R: a belső teret szénszálas kompozitokból alakították ki, opcióként versenyülések és -övek is kérhetők, az autót felszerelték bukókerettel, a Trans Am széria előírásainak megfelelő aerodinamikai csomaggal. Emellett minden irányban állítható, versenyspecifikációjú felfüggesztést és fékeket kapott.

A kompresszoros GT350 induló ára egy híján 110 ezer dollár, azaz szűk 43 millió forint (ebben a kiindulási alapként szolgáló mezei Ford Mustang GT is benne van, a GT350R árát még nem határozták meg.