Ez a Ford Porschékkal vetekszik, Ferrarit reggelizik

Hét percnél is gyorsabb köridőt prognosztizál a Nürburgringen új sport-zászlóshajójának a Ford – nagyon kevés rendszámos autó képes erre, és azok is inkább versenyautók homologizációs példányai, különleges ügyfeleknek szánt, örömszerző szerkezetek. Ebbe az exkluzív csapatba igyekszik most befurakodni a Ford Mustang GTD, amelynek – nem is meglepő módon – valójában nem sok köze van ahhoz a Mustanghoz, amit ismerünk.

A Ford mérnökei még 2021-ben, a Mustang GT3 versenyautó-programmal párhuzamosan kezdtek el dolgozni az autón. A program legfontosabb célkitűzése az volt, hogy a végeredmény felvegye a versenyt az európai szupersportkocsikkal. Ezek után nem meglepő, hogy a végeredmény az előzetes számítások szerint minden idők legerősebb, leggyorsabb és nyilvánvalóan legdrágább közúton is használható Ford Mustangja.

A GTD elnevezés az észak-amerikai motorsportszervezet, az IMSA egyik géposztályából származik: ezek az autók az FIA GT3-as előírásainak felelnek meg. A fejlesztésben a Ford saját versenyspecialistájára: a Mustang GT3 és GT4 versenyautókat, valamint a Le Mans-győztes Ford GT-t is jegyző Multimaticra támaszkodott.

Az autó minden egyes eleme egyedi fejlesztésű; ez már a karosszériára pillantva nyilvánvaló. A hagyományos borítóidomokat olyan szénszálas panelekkel váltották ki, amelyek a tömegcsökkentés mellett egytől-egyig komoly aerodinamikai szerepet töltenek be, a motor és a fékek hőjének elvezetésétől kezdve a leszorítóerő fokozásáig.

A képeken látható hatalmas, hidraulikusan szabályozható hátsó szárny feláras extra, ahogy fenéklemez-borítást is vásárolhatnak az ügyfelek. Az opciós aerocsomag egyes elemei a motorsportban tiltólistán vannak – ilyenek a hidraulikusan állítható elülső légterelők, amelyek a hátsó szárny állásához igazodva optimalizálják a légáramlatokat.

Ahol egy átlagos Mustangban a csomagtartót találjuk, a GTD-ben a félaktív, állítható hátsó futómű elemei, a hidraulikus szabályozórendszer, a transaxle elrendezésű hajtáslánc egybeépített sebességváltó/differenciálmű egysége, valamint ez utóbbi hűtőradiátora foglalja a helyet.

A nyolcfokozatú, dupla kuplungos váltóba szénszálas kardántengelyen keresztül jut el a hatalmas motor ereje. Az 5,2 literes V8-as a rendszámozható Mustangok történetében először száraz karteres kenést kapott. A 7500/perc fordulatszámra képes motor égéstermékei választhatóan nemesacél vagy titán kipufogórendszeren keresztül távoznak, közben pokoli koncertet rendezve, amibe alább hallgathatsz bele.

Az előzetes információk szerint a motor teljesítménye valahol 800 lóerő körül lehet – akármit hoz is ki a végső homologizáció, ez a valaha épített legerősebb utcai Mustang. A motort és a váltót, valamint azok elrendezését számítógépes szimulációk során választották ki – a lehető leggyorsabb konfigurációt keresték, 50/50 eloszlású tengelyterhelés mellett.

Versenypályán persze a motorteljesítménynél is fontosabb a felfüggesztés beállítása, ezért hátulra adaptív szabályozószeleppel szerelt, félaktív futóművet építettek be, vízszintesen fekvő, állítható rugóstagokkal, amelyek révén Track üzemmódban akár 40 mm-rel lejjebb ültethető a futómű, így sem utcai, sem pályahasználat során nem kell kompromisszumot kötni.

A Mustang GTD 325 mm-es első abroncsai olyan szélesek, mint a Ford GT hátsói, míg hátulra 345 mm-es gumik kerülnek. A 20 colos keréktárcsákat alumíniumból vagy magnéziumból kovácsolják, szerkezetük és dizájnjuk a Mustang GT3-as versenyautó kerekeit idézi. A karbon-kerámia fékeket a Brembo szállítja, a működésük során termelődő hőt hátul külön kürtők vezetik ki a külvilágba. A kipörgésgátló beállításai a kormány elengedése nélkül szabályozhatók.

Az utastérben nyersbőr, karbon és bőr környezet várja a vezetőt és egyetlen utasát – a hátsó üléseket a tömeg csökkentése érdekében kidobták, helyükön csomagokat szállíthatunk, ha nagyon muszáj. Az üléseket a Recaro szállítja. A sebességváltó kezelésére szolgáló irányváltó tárcsát, a kormányra szerelt váltófüleket, valamint a sorszámozott plakettet kívánságra forgalomból kivont F22 Raptor vadászrepülőgépek alkatrészeiből visszanyert titánból gyártják le.

A Mustang GTD utastere számos színkombinációban rendelhető, a karosszéria színének tekintetében pedig szabad kezet kap a vásárló. Mégsem fog belebolondulni a sok egyedi megrendelésbe a Ford, hiszen a GTD rendkívül korlátozott példányszámban készül, indulóára pedig nettó 300 ezer dollár, azaz 106 millió Ft fölé esik. Ha minden jól megy, az első megrendelők 2024 végén, 2025 elején vehetik át autójukat.

