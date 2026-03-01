Rejtélyes Toyotáról készítettek felvételeket egy portugáliai raliszakaszon. Az álcafóliával takart kétajtós kupéval keményen csapattak, miközben szemfüles rajongók kiszúrták a tesztautót. A legtöbben az új Celica GR-t látják az autóban, a Toyota versenycsapat jellegzetes vörös-fekete-fehér színeit viselte a kocsi – írja az Autoblog.

A ralizásra specializálódott DirtFish szerint ez nem egy AI által generált felvétel, valóban a japán gyártó tesztelte a prototípust, ráadásul a Toyota sem cáfolta a hírt. Tom Fowler, a Toyota Gazoo Racing WRT technikai igazgatója hozzátette, hogy a jelenleg tesztelt autó a 2027-es WRC szezonban jó eséllyel leválthatja a GR Yaris versenyautót. A Yaris egyébként 2022 óta szerepel a WRC-ben, és számos gyártói világbajnoki címet és versenyzői címet nyertek vele.

Visszatérve az álcázott járműre, látványos darabról van szó. Komoly kerékjárati szélesítéseket kapott, az autó orrán található méretes légbeömlő pedig arra utal, hogy orrmotoros autóról van szó. Egyes hírek szerint viszont az is lehet, hogy középmotoros lesz, de ezt a gyártó nem erősítette meg. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a WRC szabályzat orrmotoros kialakítást ír elő, 1,6-os turbómotorral.

Nagy kérdés, hogy mi lesz a Toyota következő lépése. Mikor fogják hivatalosan is bemutatni a most tesztelt autót, és milyen modellnevet kap majd? Ha a tesztek jól haladnak, akkor minden esély megvan arra, hogy a 2027-es szezonban már rajthoz is állhassanak a rali-világbajnokságon.