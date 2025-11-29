Úgy érkezett a rali-világbajnokság mezőnye az évadzáró Szaúd-Arábia futamra, hogy még három páros is esélyes volt az egyéni bajnoki címre. Az Elfyn Evans / Scott Martin, a Sébastien Ogier / Vincent Landais és Kalle Rovanperä / Jonne Halttunen duók is bezsebelhették a végső győzelmet. Mivel mindegyikük a Toyota versenyzője, nem meglepő, hogy a konstruktőri bajnoki cím már korábban eldőlt. A japán gyártó zsinórban ötödik elsőségnek örülhetett 2025-ben.

A három párost azonban mindössze néhány pont választotta el egymástól, így nemcsak az számított, hogy a versenyen hágyadik helyen futnak be, hanem az is, hogy a csak vasárnapra osztott egységekből (5-4-3-2-1) mennyit gyűjtenek, illetve az utolsó gyorsaságin, a power stagen hogyan szerepelnek, amelyekért szintén külön pontok (5-4-3-2-1) jártak.

A verseny megnyerésére ezúttal esélyük sem volt, hiszen a bajnokságban élen állva ők indultak elöl a rajtsorrendben, amely a köves murvás szakaszokon komoly hátrányt jelentett. A borulásokkal, defektekkel tarkított futamon, Ogier a három szakaszból álló utolsó napot csak egy pozícióval a csapattársa, Elfyn Evans előtt kezdte, és ekkor két pont előnnyel rendelkezett, de az utolsó előtti, Asfan szakaszon eldöntő támadással – a hatodikról a harmadik helyre lépett előre.

5 fotó

Így a záró, Power Stage szakaszon elért mérsékelt teljesítménye ellenére bebiztosította a bajnokságot, megszerezve kilencedik bajnoki címét a rali-világbajnokságon. A diadal egyben első világbajnoki címet jelenteti Vincent Landais számára, aki 2022 végén csatlakozott navigátorként Ogier mellé.

Sikerével a 41 éves versenyző beérte honfitársát, Sébastien Loebet, aki eddig egyedül volt minden idők legsikeresebb ralipilótája, kilenc elsőséggel.

Sébastien Ogier 1983. december 17-én született Gap városában. WRC-s pályafutása 2008-ban kezdődött: első Vb-futama a 2008-as Mexico-rali volt. Első győzelmét 2010-ben a Portugál-ralin szerezte meg még Citroennel. Ogier 2013-ban nyerte az első világ­bajnoki címét a Volkswagen csapattal, amelyet 2014, 2015, 2016-ban is megismételt a a németekkel. 2017 és 2018-ban is az M-Sportnál (Ford) töltött két évet, ahol újabb két címmel lett gazdagabb.

2020-ban csatlakozott a Toyota Gazoo Racing csapathoz, és ismét bajnoki címet szerzett 2020-ban, majd 2021-ben is, így akkor már nyolcszoros világbajnok volt. Utána viszont nem vállalta a teljes idényt, hanem csak egyes futamokon indult. Jelenlegi bajnoki elsőségét úgy szerezte meg, hogy idén kihagyott három futamot, igaz persze a legtöbb siker is az övé lett, szám szerint hat futamon állhatott a dobogó tetejére 2025-ben.

A Szaúd-Arábia ralin végül harmadikként zárt, a hyundai-os Thierry Neuville és a Ford Pumával induló privát versenyző Mārtiņš Sesk mögött. A bajnokságban Evans lett az ezüstérmes, a bronz pedig Kalle Rovanperähoz kerül.

203 WRC-futamon indult és 67 győzelmet szerzett, de a 1144 dobogós hely, és több mint 800 szakaszgyőzelem áll Ogier neve mellett a 2025-ös szezon lezárásakor.

Mi kell ahhoz, hogy nyerni tudjon egy rali csapat a világbajnokságon?