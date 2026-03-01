Már hazánkban is kapható az Omoda/Jaecoo több modellje. A Chery tulajdonában levő márkák 2025-ben érkeztek meg Magyarországra, az Omoda EV5 és az Omoda 9 modellt is teszteltük korábban. Jelenleg a gyártó a kettő közé pozícionált Omoda 7-es piaci bevezetésén dolgozik, amelyet Angliában egészen különös módon csinálnak.
Az inkább prémium irányba törekvő SUV Magyarországon is kapható, az Omoda 7 SHS plug-in hibrid összteljesítménye 274 lóerő. A rendszerben egy 140 lovas benzinmotor és egy 204 lovas villanymotor dolgozik, az üzemanyagtank 70 literes. A gyári adatok szerint tisztán elektromos módban 90 kilométer megtételére képes.
A kínai márka egészen kreatív módon reklámozza ezt az autót, a Carscoops kiszúrta, hogy a London Fashion Week-en is feltűnt. A “Nem vagyok szupermodell, de ez a kocsi az” kampányukban Denise Ohnona működik közre, az influencer arról ismert leginkább, hogy Kate Moss szupermodell kiköpött másának tartják. Ezt a humoros gaget még képesek voltak új szintre emelni, hiszen készítettek egy olyan videót, ami nem szokványos az autóiparban.
Több tucat macskával leptek el egy Omoda 7-est, a bolyhos cicák dorombolva pihentek az autó különböző pontjain. Néhány az autó orrán, még több a napfénytetőn helyezkedett el, de a szélvédőn is csúszdáztak. A beltérben pedig mindebből semmit nem hallani, ezzel bizonyítja a márka, hogy mennyi energiát fektettek a hangszigetelésbe. Hangsúlyozzák, hogy a zajcsökkentő üvegek jótékony hatása ez, de ez csak egy marketinges túlzás, egy átlag autóban található üveg is pont ennyire tartja kívül egy macska dorombolását.
Egy másik videójukban rengeteg virágszirmot szórnak az autóra, ezzel utalva arra, hányféle illatopció választható a beltérhez. Ezután rengeteg vízzel locsolták le az autót, feltehetően a hajtáslánc strapabírását demonstrálva.