Egy 33 éves férfi múlt szombaton halálra gázolt egy buszmegállóban várakozó, 76 éves asszonyt, miután elveszítette az uralmát az Aston Martinja felett. A gázoló bűnügyi felügyelet alá került, nyomkövetőt kell viselnie, a bíróságon megtörten beszélt.

“Inkább ne akarjon a szemembe nézni, és bocsánatot kérni!” – mondta a 24.hu-nak az áldozat fia, akit az utóbbi években sorra értek a családi tragédiák. A múlt heti baleset előtt meghalt az édesapja, eltemette a nővérét, majd a nevelőapját is.

Hiába jönne ide elém, és hiába fogna velem kezet, nem tudnék neki mit mondani. Inkább ne akarjon a szemembe nézni. Bennem semmi gyűlölet nincs, mert biztos, hogy nem akarta ezt, de akkor is, 33 évesen már lehetne annyi felelősségtudata, hogy nem így vezet egy autót, és főleg nem nyári gumikkal télen”

– fogalmazott a férfi. “Örökre elvenném a jogosítványát, és ha rajtam múlna, akkor soha többé még egy görkorcsolyát sem húzhatna fel.”

A gázoló elismerte a felelősségét a balesetért, de egyelőre nem tett vallomást a kihallgatása során. Állítása szerint vezetéstechnikai oka volt a kocsi kisodródásának. Efelől a Telexnek nyilatkozó szakértőnek sincs kétsége, aki animációt is készített a balesetről.

Boncsér Sándor igazságügyi műszaki szakértő szerint egy autó hirtelen stabilitásvesztését csak finom, jól időzített kormánymozdulatokkal lehet korrigálni, ám ez szerinte többnyire csak a rutinos autóversenyzőknek sikerül. Boncsér szerint valóban vezetéstechnikai hiba lehetett, hogy amikor a gázoló érzékelte, hogy az Aston Martin hátulja a szemközti sáv felé sodródik, ijedtében jobbra rántotta a kormányt ahelyett, hogy enyhén balra kormányzott volna.

A Vezess megkérdezett egy ügyvédet arról, mi vár a gázolóra: