Egy Abda felé közlekedő Aston Martin a Szent István úton található buszmegállóba csapódott, ahol több embert elütött – számol be egy szombaton délelőtt 08:50 körül Győrben történt közlekedési balesetről a Móvár Press.

Mint írják a helyszínre a győri hivatásos tűzoltók mellett az Országos Mentőszolgálat munkatársait is riasztották, akikkel közösen több ember ellátását is megkezdték. A lap információi szerint egy személy életét vesztette, ketten pedig megsérültek.

Nézd meg a baleset helyszínét a Móvár Press képein:

7 fotó

A Szent István út érintett szakaszát Abda irányába teljes szélességében lezárták a helyszínelés miatt. A rendőrség vizsgálja az estet.

A képekről nem egyértelműen azonosítható, de úgy véljük a balesetben érintett autó egy Aston Martin Vantage F1 Edition. A modellt a 2021-es Forma-1-es szezon hivatalos biztonsági autójának fejlesztései alapján alkottak meg.

14 fotó

A 4,0 literes, twin‑turbo V8‑as motor teljesítményét 510 lóerőről 535 lóerőre növelték, és 685 Nm csúcsnyomatékot ad le, így a kupé 0–100 km/h gyorsulása körülbelül 3,6 másodperc, míg a Roadster változat 3,7 másodperc alatt éri el 100‑at. A kupé maximális sebessége kb. 314 km/h, a nyitott változaté pedig kb. 305 km/h. A módosított futómű, aerodinamikai csomag és az erősebb fékek járnak hozzá.

Az alábbi cikkre kattintva többet is megtudhatsz az autóról: