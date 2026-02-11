A GFG név már ismerősen csenghet az AMTS közönségének, hiszen Giorgetto és Fabrizio Giugiaro, a világhírű olasz apa-fia autótervező páros a korábbi években már letette a névjegyét a show-n. 2021-ben a Vision 2030 Desert Raid koncepciót hozták el, míg 2023-ban a Kangaroo Hyper-SUV keltett nagy feltűnést.

A Bandini Dora egy modern, teljesen elektromos barchetta, vagyis nyitott, kétüléses sportautó, ami hűen idézi meg az ötvenes évek könnyed olasz autóit, különösen a Bandini klasszikusait. Mindezt a mai biztonságtechnikai elvárásokhoz igazítva valósították meg, így született meg a futurisztikus alumíniumváz, amely alatt szabadon maradhatott az íves szélvédő teteje. A karbonkarosszéria miatt az autó nemcsak könnyűnek látszik, hanem ténylegesen az is.

A két villanymotor összesen 400 kW teljesítménnyel és 680 Nm nyomatékkal mozgatja mind a négy kereket, a százas sprint 3,3 másodperc alatt van meg. A 90 kWh-s akkumulátor kb. 450 kilométeres hatótávot tesz lehetővé.

Az utastér is a modern irányt viszi tovább: a felfelé nyíló ajtók mögött egy erősen vezetőközpontú, minimalista, teljesen kapcsolómentes környezetet alakítottak ki. A két utast egy markáns középső híd választja el, a vezetési pozíció pedig a kormányoszlop és a pedálsor állításával szabható személyre, mert a karbon-bőr ülések fixek, csak a magasságuk és a háttámlájuk állítható.

A kormányba integrált érintőkijelzőn a navigációtól az infotainmentig minden funkció kezelhető, a kormányoszlop feletti műszeregység pedig az oldalkamerák képét is megjeleníti. A Bandini Dora a március 13–15. közötti AMTS-en jó eséllyel a kiállítás egyik legtöbbet fotózott autója lesz, hasonlóan a korábbi GFG modellekhez. Megtalálod az A pavilon 21-es standján!