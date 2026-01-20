Öt napos, élőben zajló építés nyomán nagyrészt befejeződött az UNIX-Autó, motor és tuning show (AMTS) nyereményautójának átépítése. A különleges járművet kedden délelőtt leplezték le a kiállítás szervezői az Etele Plázában, ahol az építés zajlott.
2010 óta már hagyománnyá vált, hogy a kiállításon a látogatók között kisorsolnak egy autót, így ez már a 13. ilyen akció. Idén 20. alkalommal rendezik meg az AMTS-t, amelyre a szervezők nagy dobással készültek, a nyereményautó ugyanis egy Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet.
„Ez a show történetének legértékesebb és legexkluzívabb nyereményautója” – hangsúlyozta a bemutatón Szőke László, a rendezvény egyik főszervezője.
Ebben a 2009-es modellben 3,8 literes hathengeres boxermotor duruzsol, amelynek legnagyobb teljesítménye 385 lóerő. Ezzel a 2+2 személyes nyitható tetős sportautó 4,7 másodperc alatt képes 100-ra gyorsulni, a végsebessége pedig 298 km/óra.
Impozáns adatok, ahogy az autó is igazán meggyőző darab már alap esetben is, ám ahogy az AMTS-nél megszokott komoly átalakításon esett át az elmúlt időszakban. Ugyanakkor itt csak a minőségi megoldások jöhettek szóba és minden átalakítás bekerül az autó forgalmi engedélyébe is.
„Olyan autóval szerettük volna megkoronázni az eddigi munkánkat, amely különleges, de élhető és így a hétköznapon is használható” – mondta Nokta Balázs főszervező.
Az átalakítás részeként 19 colos felnik kerültek a 911-esre, hátul 305 mm széles abroncsokkal. Ahogy a kerekek, úgy az új spoilerek is látványosak, de kellően visszafogottak, hogy akár gyárinak is hihetnénk azokat. Kapott toldatot az első lökhárító, másak a küszöbök, de kétségkívül a motorháztetőt borító kacsafarok szárny a legkülönlegesebb. Mindezt pedig megfejeli Tiffany blue fantázianevű fólia, amely öngyógyuló, kavicsfelverődés ellen is véd.
Egy tuningautó nem nagyon képzelhető el minőségi hi-fi nélkül, amelynek alapját itt is az adta, hogy a gyári helyekre szereltek be az eredetinél jobb minőségű hangszórókat és felokosították a gyári fejegysége. Ugyanakkor a mélynyomóknak eredetileg nem volt hely. Újító megoldással a hátsó – alapvetően kis gyerekek számára használható – ülések kivehető alsó részének helyére 3D-snyomtatással készítettek dobozokat, ezekbe kerültek a 25 centis mélynyomók. Ha valaki mégis használná az üléseket, a “mélyládák” kivehetőek.
Az AMTS Porsche 911-est március 15-én a rendezvény harmadik napján sorsolják majd ki. A nyereményjátékban bárki részt vehet, aki a 2026-os rendezvényre teljes árú felnőtt belépőjegyet, családi jegyet, kuponkódos jegyet, vagy VIP jegyet vásárol. Fontos, hogy a sorsoláson való részvétel feltétele az online regisztráció a nyereményjátékra ezen a linken.
Idén is több mint 135.000 négyzetmétert tölt meg a kiállítás, azaz a Hungexpo mind a nyolc pavilonjában lesz látnivaló. Idén 20 százalékkal több külföldi autó érkezik, lesz külön szupersportautó kiállítás és visszatér a Halálos iramban filmeket idéző filmszerű showműsor. A rengeteg átalakított járgány mellett új autókat állítanak ki a hazai márkaimportők, érkeznek oldtimerek, hotrodok, lesz terepjárós és driftbemutató és nem hiányzik majd a háttéripar sem.
