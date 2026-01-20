Öt napos, élőben zajló építés nyomán nagyrészt befejeződött az UNIX-Autó, motor és tuning show (AMTS) nyereményautójának átépítése. A különleges járművet kedden délelőtt leplezték le a kiállítás szervezői az Etele Plázában, ahol az építés zajlott.

2010 óta már hagyománnyá vált, hogy a kiállításon a látogatók között kisorsolnak egy autót, így ez már a 13. ilyen akció. Idén 20. alkalommal rendezik meg az AMTS-t, amelyre a szervezők nagy dobással készültek, a nyereményautó ugyanis egy Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet.

„Ez a show történetének legértékesebb és legexkluzívabb nyereményautója” – hangsúlyozta a bemutatón Szőke László, a rendezvény egyik főszervezője.

Ebben a 2009-es modellben 3,8 literes hathengeres boxermotor duruzsol, amelynek legnagyobb teljesítménye 385 lóerő. Ezzel a 2+2 személyes nyitható tetős sportautó 4,7 másodperc alatt képes 100-ra gyorsulni, a végsebessége pedig 298 km/óra.

Impozáns adatok, ahogy az autó is igazán meggyőző darab már alap esetben is, ám ahogy az AMTS-nél megszokott komoly átalakításon esett át az elmúlt időszakban. Ugyanakkor itt csak a minőségi megoldások jöhettek szóba és minden átalakítás bekerül az autó forgalmi engedélyébe is.

„Olyan autóval szerettük volna megkoronázni az eddigi munkánkat, amely különleges, de élhető és így a hétköznapon is használható” – mondta Nokta Balázs főszervező.

Ez a gondolat végig kíséri az autó összes módosítását, kezdve az idei újdonsággal az airride futóművel, eddig ültetőrugóval, állítható rugóstagokkal változtattak az autók magasságán. Az utólag beépített levegős rendszerrel minden körülmények között használható az autó: ha kell szinte a földig engedhető a kasztni, de van egy normál magassága, amikor hétköznapi módon lehet autózni, de emelhető is, padka vagy fekvőrendőr esetén.

Az átalakítás részeként 19 colos felnik kerültek a 911-esre, hátul 305 mm széles abroncsokkal. Ahogy a kerekek, úgy az új spoilerek is látványosak, de kellően visszafogottak, hogy akár gyárinak is hihetnénk azokat. Kapott toldatot az első lökhárító, másak a küszöbök, de kétségkívül a motorháztetőt borító kacsafarok szárny a legkülönlegesebb. Mindezt pedig megfejeli Tiffany blue fantázianevű fólia, amely öngyógyuló, kavicsfelverődés ellen is véd.

Ez a szín visszaköszön a Porsche utasterében, amely szintén teljesen átalakult, a korábbinál is kifinomultabb, minőségibb hatást kelt. A kék cérnával és betétekkel díszített belsőt szinte teljesen nemes Alcantarával vonták be. Nemcsak az ülésekre és az ajtópanelekre jutott, de a középkonzol, sőt a műszerfal is átalakult.

Egy tuningautó nem nagyon képzelhető el minőségi hi-fi nélkül, amelynek alapját itt is az adta, hogy a gyári helyekre szereltek be az eredetinél jobb minőségű hangszórókat és felokosították a gyári fejegysége. Ugyanakkor a mélynyomóknak eredetileg nem volt hely. Újító megoldással a hátsó – alapvetően kis gyerekek számára használható – ülések kivehető alsó részének helyére 3D-snyomtatással készítettek dobozokat, ezekbe kerültek a 25 centis mélynyomók. Ha valaki mégis használná az üléseket, a “mélyládák” kivehetőek.

Persze nemcsak a remek zenékkel szórakoztathatja magát a Porsche jövendőbeli tulajdonosa, de az autó hangjával is. A legendás boxer ebben az autóban izgalmasabban muzsikál az Akrapovic kipufogónak köszönhetően. Sőt a szabadabban áramló levegőnek köszönhetően a motor teljesítménye is közelebb került a 400 lóerőhöz.

Az AMTS Porsche 911-est március 15-én a rendezvény harmadik napján sorsolják majd ki. A nyereményjátékban bárki részt vehet, aki a 2026-os rendezvényre teljes árú felnőtt belépőjegyet, családi jegyet, kuponkódos jegyet, vagy VIP jegyet vásárol. Fontos, hogy a sorsoláson való részvétel feltétele az online regisztráció a nyereményjátékra ezen a linken.

Idén is több mint 135.000 négyzetmétert tölt meg a kiállítás, azaz a Hungexpo mind a nyolc pavilonjában lesz látnivaló. Idén 20 százalékkal több külföldi autó érkezik, lesz külön szupersportautó kiállítás és visszatér a Halálos iramban filmeket idéző filmszerű showműsor. A rengeteg átalakított járgány mellett új autókat állítanak ki a hazai márkaimportők, érkeznek oldtimerek, hotrodok, lesz terepjárós és driftbemutató és nem hiányzik majd a háttéripar sem.

