2025-ben Magyarországon az Audi A6 volt az a modell, amelynél a legnagyobb arányban fordult elő visszatekert kilométeróra – a carVertical által ellenőrzött Audi A6-ok 9,7 százalékánál találtak manipulált futásteljesítményt. Ennél a típusnál átlagosan 97 927 kilométerrel csökkentették az óraállást.

A következő leggyakrabban érintett modellek a BMW 5-ös sorozat (9%) és a BMW 3-as sorozat (8,9%) voltak. Az 5-ösöknél átlagosan 62 217 kilométerrel, míg a 3-asoknál 84 534 kilométerrel tekerték vissza az órát.

Az említett modellekek több más európai országban is népszerűek. Nem ritka, hogy a tisztességtelen eladók a járműveket egyik országból a másikba importálják, és közben módosítják a kilométeróra állását. Mivel az országok nem osztják meg egymással a járműtörténeti adatokat, és jelenleg nincs folyamatban a szabályozásra vonatkozó érdemi módosítás, a helyi nyilvántartó hatóságok gyakran nem férnek hozzá a korábbi kilométeróra-adatokhoz.

Magyarországon a legnagyobb átlagos futásteljesítmény-csökkentés a Škoda Superb, a Mercedes-Benz E-osztály és a Volkswagen Golf modelleknél fordult elő. A Škoda Superb modelleknél átlagosan 225 441 kilométerrel, a Mercedes-Benz E-osztálynál 144 429 kilométerrel módosították az óraállást. A Volkswagen Golf esetében az átlagos visszatekerés mértéke 109 620 kilométer volt.

Pedig a Superb nem számít kifejezetten kockázatosnak: a Magyarországon leggyakrabban visszatekert kilométerórájú 20 modell közül a legalacsonyabb kockázatot épp a Superb esetében mérték, az ellenőrzött autók 5,1 százalékánál találtak manipulált futásteljesítményt.

Az elemzésben szereplő összes európai országot figyelembe véve a leggyakrabban visszatekert kilométerórájú modellek a Toyota Prius (14,3%), az Audi A8 (12,2%) és a Volvo V70 (9,3%) voltak. A carVertical elemzése a vállalat felhasználói által 2025 januárja és 2025 decembere között megvásárolt járműtörténeti jelentések adatait dolgozta fel.