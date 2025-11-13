A Magyarországon ellenőrzött, 2000 és 2023 között gyártott járművek kilométeróra-adatait vizsgálva kiderült, hogy a 2004-es évjárat volt a legkockázatosabb: a carVertical által ellenőrzött modellek 10,2 százalékának manipulált volt a kilométeróra-állása.

Bár az újabb járműveknél ritkábban fordul elő futásteljesítmény-csalás, ezek a modellek sem kivételek: a 2021-ben gyártott járművek 1,6, a 2022-esek 2,2, a 2023-asoknak pedig 0,8 százalékánál derült fény manipulációra.

A visszatekert kilométerórájú autók minden esetben kevesebbet érnek, vagyis szinte biztos, hogy a vásárlók a reális árnál jóval többet fizetnek. Ráadásul minél drágább az autó, annál nagyobb anyagi veszteséggel számolhat az új tulajdonos.

A 2000-ben gyártott járműveknél az óraállást átlagosan 84 600 kilométerrel tekerték vissza. A 2020-as modelleknél ez a szám 93 600 kilométer volt, míg a legmagasabb értéket a 2021-es modelleknél mérték: a kilométerszámláló értékét átlagosan 113 100 kilométerrel csökkentették. Ez jól mutatja, hogy bár az újabb járművek ritkábban érintettek csalásban, a manipulált futásteljesítmény mértéke jóval nagyobb lehet.

A kutatás arra is rávilágított, hogy Magyarországon a 2013 és 2018 között gyártott járműveket érte a legtöbb sérülés, a carVertical által ellenőrzött modellek 59–65 százalékánál derült ki korábbi javítás. A fiatalabb autók körében is gyakoriak a baleseti előzmények: a 2021-es modellek 46,5, a 2022-esek 42,4, míg a 2023-asok közel felénél (49,2%) mutattak ki kárelőzményeket.

Magyarország idén 25 vizsgált ország közül a 18. helyre került, egy pozíciót rontva a 2024-es eredményhez képest a carVertical Piaci Átláthatósági Indexének rangsorában: