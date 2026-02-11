Ha azt hitted, nincs kényelmesebb, mint okostelefonról vagy okosóráról fizetni a tankolást, az autómosást vagy a parkolást, tévedtél: ma már léteznek olyan applikációk, amelyeken keresztül a fedélzeti infotainment rendszer érintőképernyőjéről intézhetjük mindezt. A kérdés csak az, hogy az autód támogatja-e ezeket.

Az Audi például mostantól igen. A német autógyártó két ilyen alkalmazást vett fel saját alkalmazásboltjába, ami azt jelenti, hogy a programok problémamentesen telepíthetők és használhatók: az egyikkel a parkolást, a másikkal a tankolást, a töltést és a mosást fizetheted.

Az EasyPark 1300 európai városban több mint 60 ezer parkolóhelyet – nyilvános és magánüzemeltetésű létesítményeket, utcai parkolókat, parkolóházakat, és így tovább – támogat. Ha megállunk egy ilyen parkolóhelyen, és P-be kapcsoljuk a váltót, automatikusan megnyílik az alkalmazás, és az érintőképernyő megbökésével elindíthatjuk a parkolást. Ha az előre kifizetett időszak a végéhez közeleg, az alkalmazás okostelefonra telepített párja figyelmeztet. A parkolóhely elhagyásakor nem kell foglalkozni a parkolás lezárásával: az alkalmazás automatikusan befejezi a parkolást, és rendezi az egyenleget, amint a GPS azt érzékeli, hogy eltávolodtunk a parkolótól, és 15 km/óra sebesség fölé gyorsítottunk.

A ryd alkalmazás három szolgáltatást kezel: üzemanyag tankolását, akkumulátor töltését, és autómosást. Európa-szerte több mint tízezer benzinkutat és több mint egymillió töltőpontot kezel az applikáció. A rendszer automatikusan észleli a közeli kutakat és/vagy töltőállomásokat, és miután a képernyőn meghatároztuk, hogy hol, melyik töltőfejnél, mennyi pénzért szeretnénk üzemanyagot vagy elektromos energiát vételezni, megkezdhetjük a töltést. Amikor véget ért a folyamat, a helyére tesszük a pisztolyt / töltőkábelt, beszállunk, és elhajtunk.

Mindkét alkalmazás az Audinál debütált, de vélhetően hamarosan más autógyártóknál is megjelennek a kínálatban.