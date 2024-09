A Mercedes-Benz a Sony Pictures Entertainment Ridevu nevű szolgáltatását ülteti át a második generációs MBUX infontainment-rendszerébe, melyen a régi és legújabb filmek folyamatosan frissülő választéka várja a nézőket. Az autón telepített Ridevu lehetővé teszi, hogy egyszerre hat különböző képernyőn – a jármű saját kijelzőin és a benne ülők okoseszközein párhuzamosan – is streamelejnek, akár hat különböző videót.

A szolgáltatást az MBUX Entertainment Package Plus előfizetéssel rendelkezők érhetik el (autónként egy fiók szükséges), miután aktiválták a Ridevu-fiókjukat, melyből aztán „kölcsönözhetik” (VOD) vagy meg is vásárolhatják (EST) a kinézett alkotást. A streamek HD-minőséget kínálnak, a Burmester 4D vagy 3D surround hangrendszerrel szerelt modellekben pedig hamarosan prémium-audioformátumok is elérhetővé válnak.

A rendszer azt is lehetővé teszi, hogy autóban elkezdett tartalmat azon kívül fejezze be a néző: az Androidra és iOS-re is elérhető applikáció segítségével az otthoni tévére küldhető, azon folytatható a film.

A Mercedes-Benz streamingszolgáltatása egyelőre az Egyesült Királyságban, Írországban és Németországban érhető el, de a közeljövőben várhatóan az arra alkalmas modelleknél a további piacokon, így hazánkban is megjelenhet.