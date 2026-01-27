A közlekedők 2026. január 15-ig már összesen közel 670 ezer darab éves matricát vásároltak, amelyek közül mintegy 200 ezer darab országos és több mint 467 ezer darab megyei matrica volt.

Rengetegen viszont még nem léptek, pedig erre egyre kevesebb idejük maradt: a tavalyi matricák január 31-én lejárnak. A korábbi évek tapasztalatai alapján sokan csak az utolsó pillanatban veszik meg az új matricákat, a feledékenység súlyos tízezrekbe kerülhet bírság esetén.

2023-ra közel 3,3 millió darab, 2024-re majdnem 3,6 millió, 2025-re pedig közel 3,7 millió darab éves úthasználati jogosultságot vettek a közlekedők, vagyis rengeteg érintettről van szó.

A tavalyi évre összesen több mint 714 ezer darab éves országos és mintegy hárommillió darab megyei jogosultság kelt el. Azt is érdemes fejben tartani, hogy az új M1 regionális matricával sokan jól járhatnak: