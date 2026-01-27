Az európai autógyártók érdekképviseletét ellátó ACEA ma közzétett adatai szerint a tisztán elektromos autók európai eladásai 2025 decemberében meghaladták a tisztán benzinesekét.

Ennek értelmében 2025 decemberében 217 898 tisztán elektromos jármű talált gazdára, míg benzinesből 216 492 darabot adtak el. A Reuters által idézett statisztika az Európai Unión kívül az Egyesült Királyság és Norvégia értékesítési adatait is figyelembe veszi.

Éves szinten természetesen még mindig jelentősen, mintegy egymillió darabbal több benzinmotoros autó fogyott az Unióban, mint villanyautó – erről ma reggeli cikkünkben olvashatsz részletesen – de a villanyautók év végi hajrája fontos mérföldkő az európai újautó-eladások történetében.

Noha a Covid előtti idők forgalma még mindig nem tért vissza, decemberben ötéves rekordot döntött európai piac. Összesen 5,8%-os növekedéssel csaknem egymillió autót adtak el az év utolsó hónapjában, és ennek kétharmadát tették ki a villamosított járművek. A három alkategórián (hibrid, konnektoros hibrid, elektromos) belül az utóbbiak növekedtek a legnagyobb mértékben, 51 százalékkal. A benzinmotoros autók iránti kereslet 19,2%-kal csökkent 2024 decemberéhez képest.

A statisztika ugyanakkor részben csalóka, hiszen egyre több benzines autót szerelnek fel mild hibrid technológiával, ami formailag hibriddé teszi őket, miközben a használat során sokkal inkább belső égésű motoros járműként viselkednek.