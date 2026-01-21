Nyilvánosságra hozták az új KRESZ tervezetét, amelynek legfontosabb elemeit ebben a cikkünkben foglaltuk össze. Megszólalt a tervezetről Vitézy Dávid fővárosi képviselő is, aki a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke a fővárosban.

Vitézy szerint a KRESZ-tervezet sok sebből vérzik, és bár kétségtelenül vannak benne előremutató elemek, de bőven találni átgondolatlan, káros változtatásokat is. Vitézy szerint a szöveg a legjobb esetben is csak félkész.

Vitézy kifogásolja például, hogy az új KRESZ szerint ott is szabad a járdán megállni, ahol ez egyébként tilos, az utascsere céljából, de legfeljebb egy percre. Ez Vitézy szerint elsőre megengedő rugalmasságnak hangzik, valójában azonban alapjaiban ássa alá a tilosban járdán parkolás büntethetőségét. Innentől ugyanis a közterület-felügyelőnek vagy a rendőrnek azt is bizonyítania kell, hogy az autós nem egy percnél rövidebb ideig, utascsere céljából állt vészvillogóval a járdán.

Vitézy szerint ilyen látszólag jószándékú, de valójában abszurd követelmény az is, hogy a gyalogosnak lakott területen kívül, korlátozott látási viszonyok között láthatósági ruházatot kell viselnie, ha nem járdán vagy gyalogúton közlekedik. “Ez nem a védtelen közlekedők védelme, hanem újabb olyan szabály, amelyben nem az erősebb félnek kell jobban figyelnie, hanem a gyengébbtől várják el, hogy sétáló karácsonyfaként hívja fel magára a figyelmet” – írta Vitézy.

Szerinte ugyanilyen, teljesen abszurd és betarthatatlan szabály, hogy a gyalogosnak az úttesten, a villamospályán és a vasúti pályán történő áthaladása során, valamint az úttesten való közlekedése során tilos (…) fülhallgatót, fejhallgatót vagy egyéb, a közlekedés hanghatásainak észlelését korlátozó eszközt viselnie.

Vitézy úgy látja, hogy bár a normaszöveg alapvetései sokszor hangsúlyozzák a védtelenebb közlekedők védelmét, és valóban számos előremutató elem is bekerült a tervezetbe, több ponton a gyalogosokra vonatkozó szabályok még korlátozóbbak is a mai gyakorlatnál.

Vitézy szerint ugyanakkor számos olyan előrelépés is megmaradt a tervezetben, amelyekért évek óta küzdenek, és már az 5–8 évvel ezelőtti KRESZ-módosítási javaslatokban is szerepeltek. Ilyen a villamosok gyorsítási lehetősége (kikerül a kötelező 50 km/órás maximum), valamint a kerékpáros utca és a városközponti zóna bevezetése – bár ezek megfogalmazása is további pontosításra szorul. A képviselő valódi társadalmi vitát, egyeztetéseket és számos pontosítást javasol.

A Magyar Autóklub szerint is sok csiszolnivaló van még a tervezeten: