A Magyar Autóklub (MAK) egyetért az új KRESZ célkitűzéseivel és alapelveivel, de nem mindennel elégedett: a szervezet elengedhetetlennek tartja az egyszerűsítést. Az érthetőség, a tanulhatóság és a gyakorlati alkalmazhatóság alapkövetelmény, a MAK álláspontja ezért az, hogy a jogszabályi rendelkezések egyértelműbb megfogalmazására, átláthatóbb szerkezetre és további pontosításokra van szükség.

A MAK az új KRESZ tervezett, akár már őszi hatálybalépését korainak tartja. A társadalmi egyeztetés lezárása, az észrevételek feldolgozása, valamint egy további szakmai egyeztetési körre feltétlenül szükség lenne. Álláspontjuk szerint a végleges jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között hosszabb felkészülési időre van szükség annak érdekében, hogy a közlekedők széles köre megismerhesse és elsajátíthassa az új szabályokat.

A tervezet kapcsán a Magyar Autóklub hangsúlyozta: egy, a jelenleg megismert változatnál rövidebb, egyszerűbb és könnyebben tanulható KRESZ szolgálná leginkább a jogkövető magatartás erősödését és a közlekedésbiztonság javulását. Üdvözlik az alapelvek normaszintű megjelenítését, ugyanakkor fontosnak tartják a közlekedési szabályok és a viselkedési normák egyértelmű elhatárolását.

A Magyar Autóklub részletes szakmai álláspontját a jogalkotó felé továbbította.