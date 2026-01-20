A Land Cruiser a Toyota legrégebb óta fennálló, folytonosan használt típusneve, több mint 70 éves történetre tekinthet vissza. Az eredetileg 1954-ben bevezetett modellcsalád azóta három (illetve négy) ágra vált szét, Európában jó ideje csak a Prado (light duty) szériát forgalmazzák.

20 fotó

Ez most részben változik – részben, mert a Land Cruiser 300-as (station wagon) csak egyféle hajtáslánccal elérhető, és még inkább részben, mert csupán néhány kelet-európai országban kapható. Mielőtt a régi beidegződéseket előcibálva fellelkesülnénk, ki kell hogy józanodjunk: Magyarország ebből a szempontból nem tartozik Kelet-Európához – ellenben számos kisebb, volt szovjet tagállam, valamint Ukrajna, Törökország és Izrael igen.

Ezzel együtt is örvendetes fordulatról van szó, mert most először fordul elő, hogy a Land Cruiser hibrid hajtásláncot kap. Ezt már persze tavaly nyáron lehetett tudni, sőt, annál jóval korábban, hiszen a Land Cruiserek alapját adó TNGA-F platformhoz már 2021 őszén társítottak villamosított hajtásláncot. Most pont ez, a Tundrába is szerelt full hibrid konfiguráció talált utat a Land Cruiserbe, azzal a különbséggel, hogy nem 433 lóerős, hanem 457, azaz pont annyi, mint amit ugyanez a hajtáslánc a Land Cruiser 300-zal egyébként azonos Lexus LX 700h fedélzetén lead.

A 3,5 literes, V6-os és a tízfokozatú, automata sebességváltó közé beépített villanymotor akár önállóan is képes mozgatni az autót, legfeljebb 30 km/óra sebességgel, az akkumulátor NiMH rendszerű. A hibrid rendszerhez kapcsolódó újdonság az elektromos szervokormány, ami elvileg egy sor fejlett vezetőtámogató funkció megvalósítását is lehetővé teszi.

Ennél fontosabb persze a Land Cruiser-vásárlók számára, hogy a hibrid modell terepalkalmassága nem szenvedett csorbát, a paraméterek változatlanok, beleértve a 700 mm-es gázlómélységet.