Visszatér az FJ Cruiser, ujjong hónapok, sőt, évek óta az autós sajtó. A 2021-ben bemutatott Compact Cruiser tanulmányautó, amelyet lehetséges utódként megjelöltek, méretében valóban közel állt a formabontó, 2+2 oldalajtós terepjáróhoz, de karakterében legfeljebb játékossága volt az, amely közelített a rövid pályafutása ellenére kultikus modellé vált típushoz.

A Toyotának persze más tervei voltak: ahelyett, hogy bemutatott volna egy második generációs FJ Cruisert, bemutatta a legelső Land Cruiser FJ-t, ahol az utótag a Freedom és Joy, azaz szabadság és öröm szavakra utal, a név pedig arra, hogy az eddig három modellből (70, 250 és 300) álló Land Cruiser modellcsalád négytagúra bővült – illetve bővül majd valamikor 2026 derekától.

Bár nagyon emlékeztet az eredeti koncepciójárműre, az LC FJ-t szemügyre véve könnyű felismerni, hogy a márka délkelet-ázsiai mindenesének, az alvázas IMV architektúrának egy módosított (rövidített) változatára épülő autóval van dolgunk. Ez sajnos a modell várható piacait is meghatározza: az FJ Japánban kezd a fent említett időpontban, majd jöhetnek a környező országok – Thaiföld, a Fülöp-szigetek, Malajzia és így tovább. Európa jelenleg nem szerepel az IMV-portfólió exportpiacai között, ahogy az USA sem, bár nem zárnánk ki, hogy pont ezzel a típussal indítaná el a platform globális karrierjét a Toyota.

A 458 m-es hossz és a 258 cm-es tengelytáv jó manőverezhetőséget és kompromisszumos helykínálatot sejtet, az autó magasabb (196 cm), mint amilyen széles (189 cm).

Méretei és dizájnja miatt akár jöhetne is Európába a Land Cruiser FJ, de a 2,7 literes benzinmotor és a hatfokozatú, automata váltó párosa errefelé nem nyerne híveket a modellnek. A 2TR-FE típusjelű, soros négyhengeres legnagyobb teljesítménye 163 LE, a maximális forgatónyomaték 246 Nm. Ezt a blokkot kifejezetten a térségben forgalmazott haszonjárműveihez, crossovereihez és terepjáróihoz fejlesztette ki a márka, de a Toyota Coaster midibuszban, a Hino Dutro teherautóban is ez dolgozik.

A dizájnerek odatették magukat: a rövid hátsó túlnyúlás és a stílusos megjelenés egyaránt indokolta a pótkerék külső elhelyezését, az oldalablakok a lemezek síkjánál beljebb húzódnak, a kerékdobokat vaskos burkolatok óvják a sérüléstől. Kérhető fellépő, kartervédő lemez, snorkel, tetőcsomagtartó – minden, ami egy komolyabb terepezéshez vagy kalandtúrához szükséges lehet.

A belső térben ellenben nincs semmi izgalmas, kivéve talán a középkonzolon található gomb, amivel a hátsó differenciálmű zárható.

Alább gyári videón is megtekintheted a Toyota Land Cruiser FJ-t:

Európában a Land Cruiser 250 jelenti a keményvonalas terepjárót a Toyota kínálatában: