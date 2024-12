Reggel aránylag korán indult a tesztvezetés, és hiába vagyunk Afrikában, az Atlasz-hegységben, 2000 méteres magasság körül ilyenkor még hűvös van, legfeljebb 2-4 fok lehet. Közvetlen indítás után a 2,8-as dízelek még kissé bárdolatlanul járnak, van egy kis munkagépes akcentusuk.

Mire magamhoz igazítom az ülést, kikapcsolom az elektronikus, kameraképet mutató belső visszapillantót hagyományos üzemmódba – ha tele van pakolva az autó hátulja, akkor hasznos extra lehet, de most csak ketten ülünk az autóban, és jobban szeretem a hagyományos tükröt –, majd beállítom a hólapátnyi külsőket, már el is simul a kezdeti karcos hang.

Ekkor már érezni az ülésfűtést és az izgalmas formájú fűthető kormányt is jó markolászni, minden a helyén, mehetünk. Az indokolatlanul nagy fokozatválasztót D-be tolva, már indulunk is. Illetve még előtte megkeresem a menüben a jól eldugott táblafelismerő és sebességtúllépésre figyelmeztető rendszert, és azt is elhallgattatom.

Papíron leírva a 205 lóerős teljesítmény nem tűnik túl soknak egy kiviteltől függően 2,6 tonna körüli acéltömbnek, de a váltóval összehangolt hajtáslánc egy percig sem tűnik kevésnek. Gázadásra, ha kell, meglódul az autó, és a nyolcfokozatú váltó is fürgén, késlekedés nélkül kapcsolja, amire éppen szükség van.

Közúton váratlanul kényelmes a legújabb Land Cruiser. Hiába egy hatalmas, magas építésű tank, könnyedén vezethető, a futómű biztosan tartja az autót az úton, és ráadásul még csendes is. Pontos, jól eltalált a kormányzás is, nem túl könnyű és nem is megerőltető tekerni.

Csendes belső

Hatékony a hangszigetelés, és szélzajból is csak nagyobb sebességnél hallani valamit a hatalmas külső tükrök környékéről, és a háttérben morgó dízelmotor mellett is simán lehet beszélgetni az utastérben. Ugyan leginkább kihalt, csekély forgalmú utakon vezetett a tesztút, sokféle vezetőtámogató rendszert nem tudtunk kipróbálni. A head-up display viszont itt is jól működő, hasznos extra, habár ma már a Land Cruiserben találhatónál jóval nagyobb képet is vetíthetnek ezek az eszközök.

A 360 fokos képet mutató kamerarendszer nemcsak parkolásnál, hanem terepen is nagy segítséget jelent, közúton pedig az automatikus lassítás jött néha jól. Ez semmi látványosat nem csinál, csak ha utolérsz egy másik autót, akkor finoman elkezd lassítani, mielőtt neked kéne. Kényelmes dolog nagyon.

Terepen van otthon

Persze egy terepjáró bemutatója semmit nem érne, ha nem lehetne a lazább, apró köves és kifejezetten nagy odafigyelést igénylő sziklás, barátságtalan terepen vezetés mellett extrém körülmények között is kipróbálni az autót. Egy ügyesen összeállított bő 20 perc alatt teljesíthető körön mentünk végig az autóval, ahol a felezőt, differenciálzárakat és a kúszófunkciót, lejmenetvezérlőt, oldható stabilizátorokat is muszáj volt kipróbálni.

Mindezt olyan helyeken autózva, ahová épeszű ember nem megy, hacsak nem kergetik. Nyilván egy bemutatón úgy alakítják ki a próbakört, hogy az adott autó tökéletesen helytálljon, de azért akit ez nem győz meg, hogy mire képes az autó, még akár kevésbé képzett sofőrrel is, az valami furcsa figura lehet.

Egyedül a fedélzeti rendszer menüje, annak elrendezése, illetve a különféle funkciók személyre szabása, beállítása keseríti meg a Toyota tulajdonosok életét. Látszólag semmiféle logika nincs benne, és az aktuális beállítás megtalálása is kihívást jelent. Ráadásul a navigációban magyar hangutasításokat adó hölgy hangja, beszéde annyira idegesítő, hogy komoly önpusztító hajlam kell hozzá, hogy valaki ezt a nyelvet válassza.

A fogyasztásról egyelőre nem tudunk megbízható adatot közölni, a durva terepezés után nem érdemes a fogyasztásmérőt nézni, de a második nap kényelmes tempójú, földutakkal is tarkított szakaszán akár hat liter körüli átlaggal is el lehetett vele autózni. Legalábbis a fedélzeti számítógép adatai alapján. Ha lesz belőle itthon tesztautó, majd ez is kiderül.