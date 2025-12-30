Év végi összeállításunkban öt olyan új személyautót veszünk sorra, amelyek számos egyéb jellemzőjük mellett egy valamiben bizonyosan méretosztályuk élén kezdik pályafutásukat: ezek pillanatnyilag az adott kategória legolcsóbb képviselői.

A legolcsóbb nem feltétlenül jelent legjobb ár-értékarányt: az utóbbi egy összetett jellemző, amelynek megállapításához számos szempontot kell mérlegelni, a helykínálattól kezdve a teljesítményen át a garanciális feltételekig. Nem utolsósorban az ár-értékarány szubjektív, a felhasználó igényeitől függ.

Fontos az is, hogy nem vettünk figyelembe állami támogatás, akciós kedvezményt, bevezető kedvezményt, magánvásárlónak adható kedvezményt, és így tovább: a sorrend megállapításakor kizárólag a listaárat néztük, semmi mást.

Az alábbi galériában tehát öt kategóriában mutatjuk be a leginkább megfizethető újdonságokat – a válogatás a jelenlegi állapotokat tükrözi, és nem kizárt, hogy heteken, hónapokon belül érkezik egy még kedvezőbb listaáron kínált modell, és lelöki a trónról a jelenlegi bajnokot.

A legolcsóbb full hibrid – Toyota Aygo X (7 650 000 Ft)

A Toyota a 2026-os modellévre a Yaris hibrid hajtásláncát építette be az Aygo X kisautóba. Ez papíron az európai piac legtisztább üzemű, nem hálózatról tölthető járművévé teszi: a 86 gramm/kilométer CO2-kibocsátás valóban lenyűgöző. Mindeközben a motorteljesítmény 72-ről 116 lóerőre nőtt. Nem csak az: a listaár 6,68 millióról 7,65 millióra ugrott. Ezzel együtt sincs olcsóbb hibrid ma Magyarországon a kis Toyotánál.

A legolcsóbb hétüléses – Citroën C3 Aircross (8 380 000 Ft)

A Citroën C3 Aircross öt üléssel, belépő felszereltségi szinten, 100 lóerős benzinmotorral már 7 290 000 Ft listaáron elvihető. A hétüléses kivitel felára 390 000 Ft, viszont csak a Plus felszereltségi szinttől rendelhető, amely 7 990 000 Ft-nál indul. A matek egyszerű: a 439 cm hosszú C3 Aircross legkevesebb 8 380 000 Ft-ért képes hét utast szállítani. A Dacia Jogger persze csak 8 249 000 Ft-ba kerül, de azt jelenleg kifutó (2024-es modellévi) típusként forgalmazzák, és ez az ár csak a 2025-ös év végéig érvényes.

A legolcsóbb B-SUV – Fiat Grande Panda (7 190 000 Ft)

Mit is írtunk az ár-érték arányról? A Fiat Grande Panda 40 centiméterrel rövidebb, és 100 ezer forinttal olcsóbb, mint a vele azonos kategóriába (városi szabadidőjármű, azaz B-SUV) tartozó Citroën C3 Aircross. Többet kínál az utóbbi? Lehetséges. De a listaára kétségtelenül a Fiatnak az alacsonyabb, feltéve, hogy az alap 100 lóerős benzinmotorral vásároljuk meg.

A legolcsóbb C-SUV – Dacia Bigster (9 999 000 Ft)

Ezer forint híján 10 millió forint a Dacia Bigster legalacsonyabb listaára. Lehet ezt olcsónak nevezni? A kompakt szabadidőjárművek (C-SUV) körében feltétlenül. A 457 centiméteres modell ezért a pénzért kétféle hajtáslánccal is megvásárolható: mindkettő 140 lóerős mild hibrid, de az egyik csak benzinnel üzemelhet, a másik viszont kettős benzin/LPG üzemű. A Dacia régen minimális felárért kínálta autógáz-kompatibilis típusait, most már ezt is eltörölte, cserébe a gáztartály és a benzintartály is nagyobb lett, mint a korábbi modelleknél: a teljes hatótávolság így akár 1450 km.

A legolcsóbb villanyautó – Leapmotor T03 (7 790 000 Ft)

Olyan nincs, hogy olcsó villanyautó, mantráztuk éveken át. Hiszen az elektromos járművek mind drágák, legfeljebb egymáshoz képest lehetnek megfizethetőbbek. Erre megérkezik a Stellantis kínai márkája, a Leapmotor, és annak legkisebb autója, a 362 cm-es T03. Bár villanymotoros, alig kerül többe, mint a nála centiméterekkel nagyobb (370 cm) Toyota Aygo X. Nem is sokkal gyengébb annál: 95 LE csúcsteljesítményre képes.