Bemutatkozott a Fiat Grande Panda belépő változata: a kis crossover 1,2 literes, soros háromhengeres, benzines turbómotorja 100 lóerő csúcsteljesítményre és 205 Nm maximális forgatónyomatékra képes, váltója hatfokozatú manuális egység.

Az elsőkerék-hajtású, szögletes formavilágú modell nélkülözi a hibrid testvérmodell energiatakarékos megoldásait – a fékenergia-visszanyerést és a széles tartományú start-stop üzemet ­, de azért álló helyzetben, lámpánál várakozva leállítja a motort.

Egyszerűség, praktikum és költséghatékony teljesítmény – ezeket az erényeket sorolja fel a Fiat az új fejlesztés mellett, amely „hagyományos és ösztönös vezetési élményt” kínál.

Azt nem tudni, mikor érkezik a kereskedésekbe a benzines Grande Panda, és mennyiért, de az biztos, hogy a hibridhez is kínált felszereltségi szintek (Pop, Icon, La Prima) mindegyikén elérhető lesz, azaz nem csak fapadosként kínálja a várhatóan legolcsóbb variánst a Fiat. Az egyedi, múltból táplálkozó dizájnelemek sem hiányoznak majd.

A hibrid modell egyébként 110 lóerőt, a tisztán elektromos 83 kilowattot (113 LE) bocsát a vezető rendelkezésére, utóbbit már vezethettük is.

A címben említett olcsóság egyelőre csak feltételezés, de nem alaptalan. A Stellantis cégcsoporton belül, ahová a Fiat is tartozik, több hasonló méretű modell is kapható benzinmotorral, illetve hibridként. A Citroën C3 esetében a benzinmotoros variáns árelőnye azonos felszereltségi szinten 17%, az Opel Corsánál és a Peugeot 208-nál 15%. Ennyivel lehet olcsóbb a benzines Fiat Grande Panda is, de ezért a feltételezésért nem vállalunk felelősséget.

