A Fiat a két korábbi (a 2003-as és a2011-es) generációk után mintha most érzett volna rá igazán az első szériás, 1980-tól 2003-ig forgalmazott Panda hangulatának újrateremtésére. Talán a Stellantis óriási húsdarálójában érzett elolvadási veszély kényszerítette ki az olasz márkából, hogy ilyen hatásosan idézze meg egy korszerű, új modellel az egykori kicsi, olcsó, de bájos személyiségű kiskocsihoz kapcsolódó életérzést.

Persze lehet, hogy az elektromos autós piac kihívásai adtak végre kellő ihletet egy karakteres, tradicionális, mégis mai, az olasz és az európai szemnek igen kedves, négy méternél rövidebb, de akár 2+2 fős családok számára is használható és elérhető árú új Fiat megalkotásához.

Az első generációs Fiat Panda 4×4 népszerű volt gazdag emberek körében is – de nem azért, mert luxusautó volt, hanem pont az ellenkezője miatt: egyszerű, strapabíró, őszinte kisautó, amit például alpesi vidéken élők, földbirtokosok vagy nyaraló-tulajdonosok is nagyra értékeltek. Mivel egyes gazdagabb emberek (különösen Észak-Olaszországban, Svájcban vagy Franciaországban) tudatosan kerülték a hivalkodó autókat, és inkább egy ilyen „szerény, de megbízható” járművet választottak – gyakran második vagy harmadik autónak a téli körülményekre. Mára már retro-kult státuszba került, és jól karbantartott példányai keresettek a gyűjtők és klasszikus autórajongók körében is.

Akárhogy is, a Fiat Grande Panda legendás elődjére emlékeztetően jópofa, a maga egyszerűségében különleges és legalább viszonylag elérhető, praktikus kisautó, ami ezen a héten megérkezett a magyar piacra is. Legalábbis az első autók.

14 fotó

A szentendrei statikus bemutatón két új és egy nagyon régi Pandát járhattunk körbe illetve tapogathattunk meg. A barna autó egy elektromos alapmodell, olcsó, de cuki lemezfelnivel, egyszerű anyagokból, de látványos stílusban építkező utastérrel. A sárga egy jóval felpimpeltebb példány, sokkal kifinomultabb berendezéssel. A piros pedig egy korai ős-Panda, 1982-ből, kéthengeres, léghűtéses, a 126-os Fiatból, vagyis a Kispolszki eredetijéből származó motorral az orrában.

A Grande Panda igazi első hazai menetpróbája nyár végére várható, de a kocsi már rendelhető, mild hibrid benzinmotorral vagy tisztán elektromos hajtással. A 110 lóerős hibrid változat induló ára 7,99 millió forint, a 113 lovas elektromos modell 43,8 kWh-s akkuval, 100 kW-os gyorstöltési képességgel bevezető áron 9,99 millió forinttól vásárolható meg.

Ezzel az árral főleg az elektromos modell lesz nem csak érzelmi, hanem racionális szempontok alapján is vonzó vétel. A tízmillió forint alatti villanyautók kínálatában egy ekkora kocsi ilyen nagy akkuval remek ajánlat. A BYD Dolphin Surf ugyan már 8 millióért elvihető, de az alapmodell 30 kWh-s akkujával nem valódi versenytársa a Grande Pandának, ahogy a 6,7 milliós Dacia Spring sem. Egy új, elektromos Renault 5 pedig, amiben a retróhangulat is megvan, 11 milliótól indul, kisebb akkuval és szűkebb hátsó traktussal. A legkézenfekvőbb konkurens a műszaki ikertestvér Citroën ë-C3, ami pont annyiba kerül, mint a Panda.

Ahogy a benzines C3 ára is megegyezik a benzines Pandáéval. Ebben a műfajban az ész már elszakadhat a szívtől: a Dacia Sandero már 5,99 millió forinttól ott illegeti magát a konkurencia kirakatában – igaz, ennyiért még csak egy 65 lóerős szívómotor ketyeg az orrában. A 90 lovas turbó már 6,2 millió fapados kivitelben, de innen még elég messze van felfelé a nyolcmilliós Fiat.

A piaci bevezetés különleges változata a Fiat társadalmi szerepvállalási akciója kapcsán a RED nevet kapta, ami nagyon sok mindent jelenthetne, de a Panda esetében nem hollywoodi veszélyes nyugdíjas akcióhősökre vagy egy egykori Vodafone díjcsomagra, hanem egy pandémiákkal küzdő civil mozgalomra kell gondolnunk a kis piros plakett láttán.

És hogy miért Grande, nem csak simán Panda? Azért, mert egyelőre a korábbi modell is gyártásban marad – még pár évig ő lesz a sima Panda. Na és az, honnan ered? A modell tervezésének kezdeti szakaszában az Italdesign il Zero néven hivatkozott az autóra. A Fiat később a Rustica nevet javasolta. Végül a Panda a római istennő és az utazók védőszentje, Empanda után kapta a nevét

Nem ígérkezik megszokottnak a Grande Panda reklámkampánya sem, mint az autó. És akkor itt át is adnánk a szót Shaggynek, aki szerint az új Grande Panda nem Boombastic, hanem:

A Grande Pandát februárban, Olaszországban már vezethettük, a Vezess beszámolója a kalandról itt olvasható.