Habár a jávorszarvas-teszt (amint neve is sejteti) skandináv „találmány”, az utóbbi években a spanyol km77.com weboldal vált viszonyítási ponttá a műfajban: típusok százait vizsgálták már be, összehasonlíthatóvá téve az egyes kategóriák képviselőinek manőverezési stabilitását és irányíthatóságát.

Egyik legfrissebb tesztjükben a BYD Dolphin Surf elektromos kisautó képességeit vizsgálták. A 399 cm hosszú ötajtós azért különösen fontos a számunkra, mert az Atto 2 mellett ez lesz az a típus, amelyet a kínai márka szegedi gyárában fognak készíteni.

8 fotó

A BYD Dolphin Surf az Euro NCAP töréstesztjén (amely persze nem csak ütköztetésből, de az elektronikus támogató rendszerek ellenőrzéséből is áll) már bizonyított, a balesetek elkerülését segítő manőverezhetőségéről pedig a fent említett km77.com tesztje alapján alkothatunk képet.

A spanyol újságírók először szlalompályán vezették végig az autót. A kis BYD-et kezesen, pontosan lehetett irányítani, a tempó növelésekor pedig beavatkozott az ESP, hogy biztonságos mederben tartsa a folyamatokat. A szabványos pályán mért idő így megegyezik az egyik fő versenytárs, a Renault R5 E-Tech Electric esetében mérttel.

BYD Dolphin Surf alapadatok Az autó 399 cm hosszú, tengelytávja 250 cm. A csomagtartó 308 literes, és 1037 literre bővíthető. Akkumulátorból kettő (30, illetve 43,2 kWh), villanymotorból szintén kettő (65, illetve 115 kW / 88, illetve 156 LE) választható. Ezek kombinációjától függően a hatótávolság vegyes üzemben 220 – 322 kilométer között alakul, városban 356 – 507 kilométert lehet elmenni egy feltöltéssel. A maximális töltési teljesítmény akkutípustól függően 65, illetve 85 kW. A végsebesség minden kivitelnél 150 km/óra.

A jávorszarvas-teszten az első, előzetes ismerkedés nélkül végzett próba nem hozott jó eredményeket, a csekély gördülési ellenállású, gyári szerelésű abroncsok és a felkeményedő kormány miatt 78 km/óránál sikertelen volt a kikerülő manőver. A jellemzőket ismerve, valamivel szerényebb sebességről próbálkozva azonban több nekifutás után egészen közel kerültek ehhez: 76 km/óránál már gyakorlatilag tisztán végezte el a gyakorlatot a jármű, és bár az egyik kúpot súrolta, a szerkesztők ezt nem tekintették hibának.

A manőverezés körülményeivel kapcsolatban kiderült, hogy a Dolphin Surf viszonylag erőteljesen dől meg kanyarban, illetve nagy sebességnél hajlamos pattogni – ezen a téren ebben a járműkategóriában (kisméretű elektromos autó) a Fiat Grande Panda jelenti az etalont, ahol egyáltalán nem fordult elő a jelenség, míg a Hyundai Inster esetében a BYD-nál is erőteljesebb pattogás tapasztalható.