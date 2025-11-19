Eddig még nem hangzott el hivatalosan a kínai BYD-tól az, hogy melyik modellt fogják gyártani szegedi gyáregységükben, de most itt a válasz:

a BYD Atto 2 készül majd Szegeden, méghozzá az új, faceliftes, hibrid változatot! Eddig csak elektromos hajtással volt elérhető az Atto 2.

A gyártósorok 2025 év végén indulnak a robotok telepítése és beüzemelése után, a próbagyártás jövő januárban kezdődik, a tényleges sorozatgyártás 2026 második negyedévétől folyik majd. A BYD első Magyarországon is gyártott személyautója két-két elektromos és konnektoros hibrid verzióban lesz kapható.

Galéria

6 fotó

Az Atto 2 e-autóként 45,1 illetve 68,4 kilowattórás akkut kap, a motor 176 illetve 204 lóerős. A kisebb akkuval 312, a nagyobbal 430 km-t tehet megtenni majd velük, WLTP-szabvány szerint. A lítium vasfoszfát akkumulátor egyenáramon 155 kilowattal tölthető – számolt be róla kollégánk Szörényi Andris, aki épp a napokban próbálja ki a modellt Barcelonában.

2026 első negyedévétől full hibrid is lesz a Suzuki eVitaránál 5,5 centivel hosszabb autóból, külső töltésű akkumulátorral. Konnektoros hibridként az Atto 2 DMi, 7,8 és 18 kilowattórás akkuval érhető el. 1,5 literes, 98 lóerős négyhengeres szívómotorja többnyire az akkut tölti és a hajtó villanymotor egyedül mozgatja a 212 lóerős rendszerteljesítményű autót.

A soros hibrid üzemmódról párhuzamos hibridbe is átválthat a hajtáslánc, amikor mindkét motor erejére szükség van és a benzinessel az akku is felölthető, ha csak elektromos hajtással megközelíthető zónán kell áthajtanunk. Az akku töltöttségét az autó 25-70 százalék között képes tartani.

Hamarosan részletesen is bemutatjuk az autót a Vezessen.

Az Atto 2 elektromos változatáról itt olvashatod átfogó tesztünket: