Egy üzleti utakra használt magánrepülőgép zuhant le csütörtökön hat emberrel a fedélzetén egy amerikai reptéren – közölték a helyi hirportálok.

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) tájékoztatása szerint egy Cessna C550 típusú gép szenvedett balesetet leszállás közben. A gépen hatan tartózkodtak. Darren Campbell, Iredell megye seriffje megerősítette: halálos áldozatok is vannak, pontos számukat azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A repülési adatok szerint a gép egy olyan vállalathoz volt bejegyezve, amelyet Greg Biffle, a NASCAR-ból visszavonult autóversenyzőhöz köthető.

A baleset közvetlen közelről nézték végig a közeli Lakewood Golf Club játékosai is. Többen a földre vetették magukat, amikor a túl alacsonyan repülő gépet meglátták. A golfpályát is törmelék borította be.Az eset kivizsgálását a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) és az FAA végzi. Az AccuWeather szerint a baleset idején szitáló eső és felhős időjárás volt a térségben.

Cessna C550 röviden A Cessna C550, ismertebb nevén Citation II, egy könnyű üzleti sugárhajtású repülőgép, amelyet az amerikai Cessna Aircraft Company fejlesztett a hetvenes évek végén. A típus a sikeres Citation I továbbfejlesztett változata: hosszabb törzzsel, nagyobb hatótávolsággal és erősebb hajtóművekkel rendelkezik. Két Pratt & Whitney Canada JT15D sugárhajtóműve körülbelül 750–800 km/órás utazósebességet tesz lehetővé, miközben hat–nyolc utast képes kényelmesen szállítani. A típust a nyolcvanas évek közepéig gyártották, számos példánya ma is aktív, részben modernizált fedélzeti elektronikával.

A FlightAware adatai alapján a gép nem sokkal reggel 10 óra után szállt fel a statesville-i repülőtérről, majd rövid időn belül visszafordult, és próbált leszállni. A tervek szerint a repülőgép később Sarasotából a Bahamákon található Treasure Cay nemzetközi repülőterére ment volna, onnan Fort Lauderdale-be, majd estére tért volna vissza Statesville-be.

A statesville-i repülőtér elsősorban az üzleti légiközlekedés kiszolgálására specializálódott, és a leggazdagabb amerikai vállalatok vezetői is használják.

