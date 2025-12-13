Szürreális baleset történt a hét elején az Egyesült Államokban: helyi idő szerint a hétfő késő délutáni órákban az I-95-ös autópályán motorhiba gyanújával hajtott végre kényszerleállást egy kisrepülőgép, azonban előbb egy 2023-as évjáratú Toyota Camry tetejének, majd a pályaelválasztó szalagkorlátnak csapódva ért földet – írja a Carscoops.

A floridai autópálya-rendőrség tájékoztatása szerint a Toyota 57 éves sofőrjét – bár nem életveszélyes sérülésekkel – kórházba szállították, míg a repülő 27 éves pilótája és utasa sértetlenül megúszta a balesetet.

Habár a Camry alighanem totálkáros lett a baleset következtében, sokkal rosszabbul is végződhetett volna a kényszerleszállás, például abban az esetben, ha a repülőgép kerekei a vezetőoldalhoz közelebb találják el az autót. Csodaszámba megy az is, hogy másik autó nem keveredett bele a balesetbe, holott a hétfői csúcsforgalomban ez is benne lehetett volna a pakliban.

A romeltakarítás idejére teljes szélességében lezárták az autópályát, és csak másnap reggel nyitották meg újra a forgalom előtt. Az esetben a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) vizsgálatot indított.

