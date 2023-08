Csütörtök délután az angliai Gloucester megyét átszelő A40-es autópályán volt része meglepetésben a járművezetőknek, ugyanis egy kisrepülő landolt a pálya közepén.

A repülőhöz a mentők, a rendőrök és a tűzoltók hamar kiértek, az A40-est mindkét irányban lezárták, a forgalom 2 órán keresztül állt. Szerencsére senki sem sérült meg, a landolás miatt egyetlen autóban sem keletkezett kár. A középső szalagkorláton parkoló repülőt sikeresen egy autópályapihenőbe szállították.

I didn’t expect to see that today 😭 pic.twitter.com/q0E4dC4NpV

— Who The Hell Is Vesper (@whothehellispoe) August 10, 2023