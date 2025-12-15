„A Volkswagen feltételezi, hogy 2025-re valósággá válik a 4. és 5. szintű, teljesen autonóm vezetés. Ez azt jelenti, hogy az önvezető járművek hamarabb válhatnak a mobilitás szerves részévé, mint azt sokáig gondoltuk.”

A fenti kijelentést 2018 májusában, az I.D. VIZZION tanulmányautó (képeinken) bemutatásakor fogalmazta meg a Volkswagen. Tévedtek, ez ma már nyilvánvaló, ugyanakkor az is tagadhatatlan, hogy történtek előrelépések ezen a téren. Az elmúlt hetekben, hónapokban több autógyártó is megkezdte önvezető technológiájának közúti tesztelését Európában. Köztük a Volkswagen is, amelynek Gen.Urban (nyitó képünkön) névre keresztelt prototípusa városi forgalomban fog közlekedni – egyelőre a cég otthonában, Wolfsburgban.

A Gen.Urban 5. szintű önvezetésre képes, azaz nincs szüksége sofőrre, és ezt eléggé nyilvánvalóan az utasok tudomására is hozza: sem kormánykerékkel, sem pedálokkal nem rendelkezik.

A mostani kísérleti fázisnak elsősorban az a feladata, hogy kiderítse: hogyan reagálnak az utasok arra a helyzetre, hogy semmilyen módon nem tudnak beavatkozni a jármű mozgásába. Hogyan tehető kényelmessé és kellemessé az utazás egy olyan szituációban, amely a fiataloknak vélhetően könnyebben lesz emészthető, mint az akár több évtizedes autóvezetői múlttal és beidegződésekkel rendelkező idős utasok számára.

A Volkswagen Gen.Urban az utasok preferenciáit figyelembe véve, mesterséges intelligenciát alkalmazva állítja be az üléseket, színeket, hangulatot az indulás előtt. Mivel kísérleti járműről van szó, biztonsági személyzet utazik a kocsival, aki egy joystick segítségével beavatkozhat, de ő az első utasülésen foglal helyet, hiszen pont az a feladat, hogy kiderítsék: milyen érzék a „vezetőülésben” megtapasztalni az önvezetést.

Habár a kísérletet kiviszik a városba, első körben csak a Volkswagen munkatársai vesznek részt abban. Vélhetően később a civil lakosság köreiből is jelentkezhetnek próbaútra, de ennek részletei még nem ismertek.

Az autó egy 10 kilométeres körön fog közlekedni, amelyet úgy alakítottak ki, hogy minél több nehezítő tényezővel találkozzon az autó: lámpás kereszteződések, körforgalmak, útfelbontások, lakó-pihenő és ipari övezetek, és természetesen forgalmi dugók is szerepelnek az étlapon. Egy-egy tesztkör tervezett időtartama 20 perc.