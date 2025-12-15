 „A Volkswagen feltételezi, hogy 2025-re valósággá válik a 4. és 5. szintű, teljesen autonóm vezetés. Ez azt jelenti, hogy az önvezető járművek hamarabb válhatnak a mobilitás szerves részévé, mint azt sokáig gondoltuk.”

A fenti kijelentést 2018 májusában, az I.D. VIZZION tanulmányautó (képeinken) bemutatásakor fogalmazta meg a Volkswagen. Tévedtek, ez ma már nyilvánvaló, ugyanakkor az is tagadhatatlan, hogy történtek előrelépések ezen a téren. Az elmúlt hetekben, hónapokban több autógyártó is megkezdte önvezető technológiájának közúti tesztelését Európában. Köztük a Volkswagen is, amelynek Gen.Urban (nyitó képünkön) névre keresztelt prototípusa városi forgalomban fog közlekedni – egyelőre a cég otthonában, Wolfsburgban.

7 fotó

A Gen.Urban 5. szintű önvezetésre képes, azaz nincs szüksége sofőrre, és ezt eléggé nyilvánvalóan az utasok tudomására is hozza: sem kormánykerékkel, sem pedálokkal nem rendelkezik.

A mostani kísérleti fázisnak elsősorban az a feladata, hogy kiderítse: hogyan reagálnak az utasok arra a helyzetre, hogy semmilyen módon nem tudnak beavatkozni a jármű mozgásába. Hogyan tehető kényelmessé és kellemessé az utazás egy olyan szituációban, amely a fiataloknak vélhetően könnyebben lesz emészthető, mint az akár több évtizedes autóvezetői múlttal és beidegződésekkel rendelkező idős utasok számára.

Nyugalommal stresszel ez a Volkswagen 6

VW I.D. Vizzion 2018

A Volkswagen Gen.Urban az utasok preferenciáit figyelembe véve, mesterséges intelligenciát alkalmazva állítja be az üléseket, színeket, hangulatot az indulás előtt. Mivel kísérleti járműről van szó, biztonsági személyzet utazik a kocsival, aki egy joystick segítségével beavatkozhat, de ő az első utasülésen foglal helyet, hiszen pont az a feladat, hogy kiderítsék: milyen érzék a „vezetőülésben” megtapasztalni az önvezetést.

Habár a kísérletet kiviszik a városba, első körben csak a Volkswagen munkatársai vesznek részt abban. Vélhetően később a civil lakosság köreiből is jelentkezhetnek próbaútra, de ennek részletei még nem ismertek.

Nyugalommal stresszel ez a Volkswagen 7

VW I.D. Vizzion 2018

Az autó egy 10 kilométeres körön fog közlekedni, amelyet úgy alakítottak ki, hogy minél több nehezítő tényezővel találkozzon az autó: lámpás kereszteződések, körforgalmak, útfelbontások, lakó-pihenő és ipari övezetek, és természetesen forgalmi dugók is szerepelnek az étlapon. Egy-egy tesztkör tervezett időtartama 20 perc.