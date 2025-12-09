Új fejezet kezdődött Közép-Európában, azon belül is Lengyelországban az elektromobilitás történetében. Az Autonomous Systems bejelentette, hogy önvezető autóbuszt tesztüzeme indulhat el a sziléziai vajdaságban található Gliwicében, amely nem mellesleg Salgótarján testvérvárosa is. A projekt célja, hogy lehetővé tegyék az önvezető minibuszok városi közlekedésben való alkalmazását. Éppen ezért nagy figyelem hárul a kezdeményezésre.

A kéttengelyes, négykerekű autóbusz a SmartDEPOT önvezető rendszert használja, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy akár 12 méter hosszú városi buszok irányítására is alkalmas legyen. Érdekes módon azonban a járművet nem utasforgalomban, hanem a PKM Gliwice új, modern buszgarázsában fogják tesztelni. Arra kíváncsiak, hogyan boldogul vezető nélkül egy olyan környezetben, ami a mindennapi üzemeltetés szerves részét képezi. Innen indulnak és ide érkeznek ugyanis azok az autóbuszok, amelyek részt vesznek a közel kétszázezer lakosú város közlekedésében.

A Blees BB1 Lengyelország első önvezető minibusza, amely mesterséges intelligenciát, fejlett szenzorokat, 3D-s objektumfelismerést használ a biztonságos közlekedés érdekében. Az újdonságot korábban Katowicében, egy lezárt, 2 kilométer hosszú útvonalon, illetve Gliwicében egy 450 m hosszú egyetemi útszakaszon is tesztelték. Az eddigi próbafutásokat sikeresen hajtotta végre, ezért a fejlesztői nagy várakozásokkal tekintenek a buszdepóban történő használatára.

“Hálásak vagyunk a PKM Gliwicének a nyitottságért, bizalomért és a partnerségért, mert támogatásuknak köszönhetően felgyorsíthatjuk a mérnöki munkát és valós körülmények között tesztelhetjük az önvezető minibuszt. Célunk, hogy később a nagyobb méretű városi buszokon is bevezethessük a SmartDEPOT autonóm rendszert” – jegyezte meg Jan Gramatyka, az Autonomous Systems társelnöke.

A Blees BB1 négyes szintű önvezetésre alkalmas, ami azt jelenti, hogy képes emberi beavatkozás nélkül, meghatározott útvonalakon közlekedni. A járművet egy 58 kWh kapacitású akkumulátorral szerelik és egy feltöltéssel 200 kilométert képes megtenni. Maximális, 100 kW teljesítményű töltési kapacitás esetén akár 35 perc alatt is feltölthető, ami lehetővé teszi, hogy egy nap akár több viszonylaton is dolgozzon. A kis Blees BB1-es maximum 15 főt képes szállítani, de a fordulási sugara mindössze hat méter. Vagyis kicsiny, kompakt méretének köszönhetően a szűkebb helyeken is elboldogulhat.