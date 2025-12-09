A Stellantis középkategóriás könnyű haszonjárműveit (Peugeot Partner/Expert, Citroën Berlingo/Jumpy, Opel Combo/Vivaro, Fiat Doblò) kihasználó eK0 villamosított platform és az új generációs Fiat 500-zal útjára induló STLA Small padlólemez adja az alapot ahhoz az önvezető járműcsaládhoz, amelyet az autógyártó az Európa huszonhárom országában, így hazánkban taxitársaságként jelen lévő Bolt fuvarszolgáltató kíván kifejleszteni.

Az észt szolgáltató megosztott mobilitási flottájában kapnak helyet a 4. szintű önvezetésre képes járművek. Ez az autonóm vezérlési szint elvileg feltételezi a biztonsági sofőr jelenlétét, hogy amennyiben olyan helyzetbe kerül, amit nem tud megoldani, visszaadhassa az irányítást az embernek. Amennyiben ez nem lehetséges – mert a sofőr nincs vezetésre alkalmas állapotban, vagy nem tartózkodik a járműben –, a gépkocsi biztonságosan megáll, és felfüggeszti működését. Az 5. szintű önvezetésnél ez elvileg nem fordulhat elő, ott egyáltalán nincs szükség emberi beavatkozásra.

A Stellantis és a Bolt már 2026 folyamán megkezdi a prototípusok tesztelését, és fokozatosan kívánnak eljutni a gyártás 2029-es beindításáig. A Bolt 2035-re 100 ezer önvezető járművet szeretne Európa útjain tudni.

A Bolttal kötött megállapodás nem az egyetlen projekt, amelyben önvezető technológiáit fejleszti a Stellantis. Az NVIDIA, Uber, Foxconn és Pony.ai vállalatokkal egyaránt 4. szinten autonóm robottaxikon dolgoznak, amelyekhez ugyanazokat az autonóm mobilitásra felkészített platformokat használják, mint a Bolttal közös programban.

