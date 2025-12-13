Az éves európai ROADPOL-terv alapján a rendőrség egy héten át országos közúti ellenőrzést tart Magyarország teljes területén. A december 15-e és 21-e közötti akció célpontjai az ittas és bódult állapotban vezető sofőrök lesznek – írja a Police.hu.

Júniusban elszomorító eredményeket hozott, amikor ugyanígy az ittas, bódult állapotban történő vezetésre fókuszáltak a hazai utakon. Ahogy azt korábban a Vezessen megírtuk: alkoholfogyasztásáért 508 sofőrt kaptak el, közülük 218 esetében a bűncselekményi értékhatárt is meghaladta az ittasság mértéke.

Magyarországon 2008 óta zéró tolerancia van érvényben, korábban 0,8 ezrelékes véralkoholszintig megengedőbb volt a szabályozás. Azóta viszont a rendőr nem mérlegelhet: az ittas sofőrtől a helyszínen el kell venni a jogosítványát – azt, hogy mennyi időre, a későbbi vizsgálat dönti el. A bűncselekményi határt 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter légalkohol-koncentrációnál húzták meg.