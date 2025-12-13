Egy külön, úgynevezett „Made in Europe” kisautó-kategória bevezetésével védené meg az egyre erősödő kínai konkurenciától az európai autógyártókat az Európai Unió. Ennek keretében az olcsóbb, városi elektromos autók különféle, például parkolási kedvezményeket kapnának – írja a Financial Times nyomán a Hvg.hu.

A pontos részleteket egyelőre nem tisztázták, így annyit tudni, hogy egy nagyobb intézkedéscsomag részként vezetnék be. Az új kategória a kizárólag Európában gyártott, 1,5 tonnánál könnyebb villanyautókat fedheti le, amelyek tíz évig is mentesülhetnek bizonyos új szabályok, többek között a 2026-ban érkező Euro 7-es előírások alól. A lépéssel az tartósan alacsonyan tarthatják ilyen típusok árát, ezáltal vonzóbbá téve a vásárlók számára.

Több európai konszern, illetve gyártó – köztük a Stellantis és a Renault – is támogatja az EU elképzelését.

Más, eddig radikálisabbnak gondolt pontjában is módosult az uniós autós szabályozás, ugyanis enyhíthetnek a belső égésű motorok 2035-re tervezett teljes betiltásán. A sajtóértesülések szerint az új autók esetében a 100 helyett 90 százalékos szén-dioxid-kibocsátáscsökkenést írhatnak elő, ami azt jelentené, hogy a benzin- és a dízelmotorok tovább életben maradhatnak.

