A jövő héten módosíthatja azt az eredeti törvénytervezetet az Európai Bizottság, amely 2035-től kategorikusan megtiltja a nem zéró károsanyag-kibocsátású erőforrással szerelt járművek forgalomba helyezését az EU-ban. Az Automotive News Europe információi szerint a tervezet szerint 2035 helyett 2040-ig lehet majd gyártani az olyan elektromos járműveket, amelyeket belső égésű motorral is felszereltek – azaz a plug-in hibrideket, illetve a hatótávolság-növelős villanyautókat.

A javaslat még nem végleges, de úgy tudni, más feltételeket is szabnának a hibridek mentesítésének: egyrészt csak fenntartható (szintetikus vagy bio-) üzemanyaggal szabad őket üzemeltetni, másrészt a járművek gyártásánál zöld acélt (azaz megújuló forrásból származó energiával gyártott acélt) kell felhasználni.

A javaslattal kapcsolatban még számos kérdést kell megválaszolni, a pontos műszaki követelményektől kezdve a PHEV / REEV járművek engedélyezett arányáig.

Az e-üzemanyagot megújuló energia felhasználásával, a légkörből kinyert széndioxidból állítják elő; az eljárás ma még rendkívül drága, ezért kereskedelmi forgalomban nehezen alkalmazható. A szerves hulladékokból előállított bioüzemanyaggal más a probléma: állandóan ott van ugyanis a veszély, hogy egyes térségekben az élelmiszernövények kárára telepítenének az előállításához ideális növényeket.

A jövő hétre várható javaslat elvileg a plug-in hibrid járművek károsanyag-kibocsátásának mérésére szolgáló eljárás felülvizsgálatát is előírná, a jelenlegi módszer ugyanis nem a tényleges használaton, hanem laboratóriumban végzett vizsgálatokon alapul.