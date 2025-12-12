Az Európai Bizottság közleménye szerint az autóipar az egyik legnagyobb nyersanyag-felhasználó az Európai Unióban, évente több millió tonna acélt, alumíniumot, rezet és műanyagot használ fel. Az új megállapodás a járművek hatékonyabb begyűjtésével, szétszerelésével és kezelésével hozzájárul ahhoz, hogy több értékes alapanyag maradjon az unión belül, csökkentve az importfüggőséget és az ellátási láncok sérülékenységét.

A becslések szerint az intézkedések lehetővé teszik évente 5-6 millió tonna acél, 1-2 millió tonna alumínium, valamint 0,2-0,3 millió tonna réz újrahasznosítását, továbbá több száz tonna ritkaföldfém visszanyerését.

Az új szabályok előírják, hogy

a járműveket úgy kell megtervezni, hogy könnyebben szétszerelhetők legyenek, a gyártóknak pedig részletes útmutatást kell adniuk az alkatrészek eltávolításához és cseréjéhez.

Európában először kötelező célértékeket vezetnek be az újrahasznosított műanyagok arányára: 2036 után a járművekben felhasznált műanyagok legalább 25 százalékának újrahasznosított eredetűnek kell lennie, ezen belül 20 százaléknak selejtezett járművekből kell származnia. Az Európai Bizottság később más anyagokra is meghatározhat hasonló célokat.

Az intézkedések javítják az életciklusuk végére ért járművek kezelésének minőségét, előírják, hogy a műanyagok legalább 30 százalékát újra kell hasznosítani. Emellett ösztönzik az alkatrészek újrahasználatát, felújítását és újragyártását, ami a fogyasztók számára olcsóbb javítási lehetőségeket teremthet.

A gyártók felelőssége is erősödik: egységesített nemzeti kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek biztosítják majd a hulladékkezelés finanszírozását. A végrehajtást szigorúbb ellenőrzések segítik, és csak közúti forgalomra alkalmas járművek exportját engedélyezik az EU-n kívülre.

Az új rendelet az uniós hivatalos lapban való kihirdetést követő huszadik napon lép hatályba.