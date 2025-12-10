A Vezessen jó ideje minden héten tájékoztatunk titeket az aktuális autóipari visszahívásokról – azokról a kampányokról, amikor egy autógyártó saját döntése vagy hatósági utasítás hatására ingyen kijavít bizonyos gyártási hibákat egyes típusain, függetlenül attól, hogy azok a garanciális időn belül vagy azon túl vannak. Az évek során láttunk pár bizarr hibát, de olyat, mint ami most a Genesis G90-es szedánokkal történt, még nem.

A jelek szerint ugyanis a 2023-tól idén novemberig gyártott limuzinoknál alkalmazott egyik karosszériaszín nem kompatibilis a radarokkal. A ludas vélhetően a Savile-ezüst fantázianévre hallgató fényezés (nyitóképünkön) alumíniumszemcse-tartalma, ami téves riasztást eredményez: a radar azt hiszi, hogy közeledő autót észlel, és automatikusan beletapos a fékbe, hogy elkerülje az ütközést – csakhogy a valóságban nincs semmiféle autó, a Genesis radarja fantomra ugrik, és emiatt a vészfékezés teljesen felkészületlenül éri a vezetőt és környezetét egyaránt.

A hibához nem elég a Savile-ezüst fényezés: a HDA névre hallgató részlegesen önvezető funkció is kell, hiszen azt zavarja meg a pigment. Erről a fenti videóból tudhatsz meg többet.

Szerencsére a megoldáshoz nem kell újrafényezni az egész autót: elég az első lökhárítót belülről olyan bevonattal ellátni, ami megakadályozza a radarhullámok terjedését, így ez a szerkezeti elem nem zavarhat bele az érzékelésbe.

A gyár novemberben kivette a termelésből az érintett színt, mostantól minden lökhárítót eleve az említett bevonattal látnak el, és csak ezt követően fogják majd ismét gyártani a Savile-ezüst G90-eseket.

A Genesis G90 normál és hosszú tengelytávú változatban elérhető, motorja egy 3,5 literes V6-os, amely alapkivitelben 380 lóerőt ad le, 48V-os mild hibridként, elektromos kompresszorral szerelve pedig 415-öt. Kényelmét légrugózás, vezethetőségét négykerék-kormányzás segíti.

A kockázatos ezüst helyett válassz inkább narancssárga Genesist: