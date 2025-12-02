A Škoda 100 volt a cseh gyár első olyan típusa, amelyből több mint egymillió darabot gyártottak és értékesítettek. Az 1960-as évek ikonikus szedánja most új életre kel, köszönhetően a márka különös arculatépítő sorozatának, amelynek keretében egymás után tervezik újra a múlt legendás Škodáit, az 1000 MBX-től a Favoritig, a 110R-től a Favorit Fun pickupig. A cél a márka új formanyelvének a népszerűsítése, de ennél sokkal értékesebbet tesz a furcsa kampány: azokat az ügyfeleket is emlékezteti a Škoda színes múltjára, akik túl fiatalok ahhoz, hogy személyes benyomásaik lehetnének a márka előzményeiről.

10 fotó

A Škoda 100 pont olyasvalami, amire muszáj lenne emlékezni: ez volt a márka első olyan típusa, amivel átlépték az egymilliós eladási álomhatárt, méghozzá mindössze 8 év alatt.

Martin Paclt formatervezőnek jutott a feladat, hogy megidézze a Škoda 100-as szellemét. Ehhez meglehetősen stabil fogódzókat kapott: a rengeteg krómot, a hátsó motortér oldalsó hűtőnyílásait, vagy az első szélvédőre rímelő (bár azzal nem teljesen azonos) hátsó szélvédőt.

Ez utóbbit egészen sajátos módon dolgozta fel: teljesen eltörölte a hátsó ablakot, a fémlemezt pedig megszorítások nélkül alakíthatta kedve szerint. Az elektromos farmotor itt hátul, egy magasba emelkedő kürtőn, valamint a hátsó kerékdobban kialakított beömlőkön keresztül kapja a hűtőlevegőt.

Elöl króm helyett fénysáv felezi vízszintesen az orrot borító panelt (farmotorosként a Škoda 100-asnak nem volt szüksége hűtőmaszkra), a mélyen ülő fényszóróknak azonban csak az ürege emlékeztet az eredeti dizájnra. Hátul ugyanúgy öt-öt szegmensből áll a lámpatest, mint egykor, alattuk rácsozat állít párhuzamot az eredetivel.

Ami a modell esetleges gyártását illeti, a Škoda ugyanazt mondja, mint az előző hasonló projekteknél is: az egyes részleteket, megoldásokat fel fogják használni jövőbeli modellek tervezésénél, de teljes egészében egyik retró-tanulmányautó sem kerül gyártásba.