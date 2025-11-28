A közösségi együttélés szabályairól szóló szegedi rendeletet módosítása az elektromos rollerek mellett vonatkozik más elektromos vagy gépi meghajtású szabadidős és sporteszközökre is. Tilos lesz ilyen eszközzel közlekedni a gyalogutakon, gyalogos övezetekben, valamint a gyalog- és kerékpárút gyalogosoknak fenntartott részén.

Közigazgatási bírsággal sújthatják azokat is, akik a biztonságos közlekedést akadályozó módon – például a vakok és gyengén látók közlekedését segítő sávokban – hagyják járművüket.

Az első időszakban csak figyelmeztetni fogják a szabálytalankodókat, amennyiben ez nem vezet eredményre, legfeljebb 200 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak.