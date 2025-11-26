Nem örülhetett annak a román rendszámú Opel Insigniának a gazdája, aki arra érhetett vissza autójához a minap, hogy azt körbepakolták rollerekkel. Az eset, melyre olvasónk hívta fel a figyelmet, Budapesten, az Andrássy út és a Rózsa utca sarkán történt.

Tilosban parkolt, rollerekkel álltak bosszút a pestiek 1

A kép láttán a legtöbben talán mosolyoghatunk, hiszen ez tipikusan az édes bosszú példája. Tudniillik az autó jelen esetben pont a rollerek számára kialakított, zöld vonalakkal határolt területet foglalta el. Ebből a szempontból tekinthetünk úgy is az esetre, hogy a rolleresek próbálták a szabályokat a lehető legjobban betartani, ám ebben megakadályozta őket az Insignia.

Tilosban parkolt, rollerekkel álltak bosszút a pestiek 2

A tulajdonos egyébként örülhet, ha az esetet megúszta néhány roller félrerakásával. Ahogy korábban a Vezess is megírta, egy-egy elnézett parkolás után súlyos árat is fizethetnek az autósok:

Tilosban parkolt, rollerekkel álltak bosszút a pestiek 3
Tilosban parkolt, rollerekkel álltak bosszút a pestiek 4
