A tájékoztatójukból az is kiderül, a Dunántúlon már négy vármegyében is van olyan település, ahova a hó miatt nem tudtak buszjáratot küldeni. A MÁV-csoport szűkszavú, csak a tényekre szorítkozó közleménye szerint Baranyában egy, Somogyban kettő, Zalában hét, míg Veszprém vármegyében tizenegy olyan település van, amely elérhetetlen autóbusszal. Az erről szóló tájékoztatót 19 órakor frissítette az állami közlekedési vállalat.

A Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldalán közölte: elakadt kamion miatt lezárta a 83-as főutat Farkasgyepűnél, csakúgy, mint a 8-as főutat a városlődi emelkedőnél, ahol szintén nyerges vontató okoz forgalmi akadályt. Tésnél is hasonló a helyzet, ott autók akadtak el.

Ez várható a hétvégén

“Az intezív havazás miatt havas, latyakos útviszonyokra kell készülni a térségben. Téli gumi nélkül senki ne induljon útnak! Az élénk, erős északi, északnyugati széllökések miatt ráadásul hófúvás, hótátfúvás is nehezítheti a közlekedést.” – írja az időkép.hu

A Magyar Közút információi szerint “ma éjfélig dél, délnyugat felől az országban nagy területen várható csapadék, amelynek halmazállapota az ország nagyobb részén (kiemelten a Dunántúlon és északon) havazás formájában valószínű.

A Dél-Alföldön ma elsősorban gyengébb csapadékintenzítás esetén fordulhat elő havaseső, egyébként inkább hó valószínű, míg a Tiszántúlon az eső, késő estétől válthat havasesőbe.

Éjfélig a Dunántúlon síkvidéken általában 4-5 cm körüli, a Dél-Dunántúlon efeletti, a Dunántúl északnyugati részén várhatóan ezalatti, míg a Dél-Alföldön lepel-2 cm hó hullhat.

A Mecsekben, Dunántúli-középhegységben 10 cm vagy afeletti hóréteg is kialakulhat.

Éjféltől, vasárnap reggelig, esetleg délelőttig a havazás zónája egyre inkább északkeletre, északra húzódik, a Tiszántúl északi felében havaseső is előfordulhat. Az Északi-középhegység térségében síkvidéken vasárnap reggelig a térség nyugati felében 5 cm vagy afeletti, másutt várhatóan ezalatti hóréteg valószínű.

Hegyvidéken azonban 15 cm feletti hó hullhat, kiemelten a Zemplénben tapadó hó formájában. Vasárnap délelőttől inkább már csak gyengébb intenzítású csapadék valószínű elsősorban északon (néhol lepel-1 cm).”