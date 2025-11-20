Örök dilemma, hogy valóban javít-e a közlekedésbiztonságon, ha a különböző navigációs alkalmazásokban, mint például a Google és a Waze, az autósok nyomon tudják követni és jelezhetik is egymásnak, hol áll éppen a rendőr, vagy csak egy újabb kiskaput teremt a szabálytalankodóknak.

A kérdés most éppen Belgiumban merült fel, ahol a Waze-hez hasonlóan működő Flitsmeister – amely közösségi jelzések alapján mutatja meg a rendőrök és a traffipaxok aktuális helyzetét – került támadások kereszttűzébe, írja az Autoevolution.

A flamand mobilitásért felelős miniszter, Annick De Ridder azonban nem a betiltás pártján áll: szerinte ezek az applikációk valóban hozzátesznek a közlekedés biztonságához, mert a gyorshajtás kerülésére ösztönzik a járművezetőket. De Ridder abban sem lát kivetnivalót, hogy az alkalmazás hirdetései az egyik helyi busztársaság járművein is megjelentek.

Hozzátette: a navigáció által biztosított információk nem befolyásolhatják a sofőrök viselkedését, be kell tartaniuk a szabályokat. Példaként a piros lámpákat hozta fel, melyek ha pirosra váltanak, az autók megállnak.

Nem Belgium az első ország, még Európán belül sem, ahol a rendőr- és traffipaxjelző funkció komoly vitákat generált. Franciaországban már 2012 óta tilos pontos helyadatokat közölni az ellenőrzésekről, és Spanyolországban is érik a szigorítás.

