Úgy tűnik, a spanyol hatóságoknak kezd elegük lenni abból, hogy a sofőrök túl jól informáltak. A helyi közlekedési igazgatóság (DGT) most egy olyan törvényjavaslaton dolgozik, amely betiltaná, hogy a Waze és a Google Maps megmutassa, hol vannak éppen rendőrségi ellenőrzések vagy mobil traffipaxok.

A fő érvük: ezek az appok segíthetnek a szabályszegőknek – például ittas vezetőknek vagy körözött bűnözőknek – abban, hogy elkerüljék a rendőröket. Ez pedig szerintük komoly veszélyt jelent a közlekedésbiztonságra.

Nem Spanyolország lenne az első

Franciaországban már 2012 óta tilos pontos helyadatokat közölni az ilyen ellenőrzésekről. Ott csak egy több kilométeres zónán belül lehet jelezni, hogy rendőri ellenőrzés van – a konkrét címek, GPS-koordináták vagy pontos útszakaszok tiltólistán vannak.

Egyébként Spanyolországban sem most vetődött fel először ez a probléma. Már 2023-ban és 2024-ben is nekimentek azoknak a WhatsApp- és Telegram-csoportoknak, ahol valós időben cserélődtek az infók arról, hol mérnek a rendőrök. Néhány csoport adminját komoly szabálysértéssel vádolták meg – ahogy arról korábban a Vezess is beszámolt.

A DGT mostani célja egyértelmű:

se appokban, se a közösségi médiában ne lehessen megosztani azt, hol vannak az ellenőrzőpontok. Szerintük ez elengedhetetlen ahhoz, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés.