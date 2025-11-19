Kevés ijesztőbb dolog van vezetés közben egy kezdő sofőrnek, mint amikor fékezésnél hirtelen elkezd remegni a fékpedál. Főleg ilyen vizes, nyálkás, fagyos őszi/téli időben fordulhat elő sűrűbben, mint a mostani.

Sokan azonnal a legrosszabbra gondolnak: elromlott a fék, valami komoly baj van az autóval, vagy épp kiesik alóluk a technika. Ezzel a kérdéssel fordult felénk egyik olvasónk is.

Pedig a jelenség teljesen normális, sőt ilyenkor az egyik legfontosabb biztonsági rendszer dolgozik a háttérben: az ABS.

A fékpedál rezgése akkor jelentkezik, amikor az ABS – vagyis az blokkolásgátló – működésbe lép. A rendszer célja, hogy erős fékezésnél se blokkoljanak a kerekek, ne csússzon meg az autó, és a sofőr megtartsa a jármű irányíthatóságát.

Amikor az ABS dolgozik, apró, gyors fékpulzálásokat végez másodpercenként több tucatszor. Ezt érzi a vezető talpával fékpedálon. Ez a jelenség pedig nem bajra utalna, éppen ellenkezőleg:

az autó pontosan azt teszi, amit kell.

Ma már kötelező eleme az autóknak

1964-ben fejlesztették ki az első generációs blokkolásgátló, de ez még nagyon gyerekcipőben járt megbízhatóság terén, de valahol el kellett kezdeni. 1978-ra azonban megkezdődött az ABS fékrendszerek sorozatgyártása – a Bosch, a Mercedes-Benz és a Teldix mérnökei köszönhetően -, immár tökéletesen megbízható formában. A világ első sorozatgyártású autója beépített ABS-szel a Mercedes-Benz S-osztály (W116) volt. 1981-re beszerelték a százezredik ABS-t is különböző autókba, Európában 2004 óta kötelező tartozéka minden új autónak.

Tudod mit jelent, amikor felvillan az ABS-lámpa a műszerfalon? A Vezess korábbi cikkéből kiderül: