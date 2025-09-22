Ha vezetés közben kigyullad a műszerfalon a blokkolásgátló problémáját jelző fényjel, az egy komoly problémát jelez, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. A jelzés összetéveszthetetlen, mivel egy ABS felirat jelenik meg a kormány mögött.
Milyen rendszer hibáját jelzi?
Az ABS, vagyis a blokkolásgátló fékrendszer pontosan azt csinálja, amire a nevéből is következtethetünk: meggátolja, hogy a kerekek egy hirtelen, erős fékezésnél leblokkoljanak. Ezzel növeli a biztonságot, mert erőteljes lassítás során is biztosítja az autó irányíthatóságát, vagyis nem kontroll nélkül sodródunk, hanem van némi esélyünk elkerülni az adott akadályt.
Működése automatikus, amint a fékpedált erősen, folyamatosan nyomjuk, bekapcsol a rendszer. Ilyenkor a pedál ugrálhat, remeghet a lábunk alatt, illetve kattogó, kerregő hangot adhat ki. Ilyenkor sem szabad felengedni, sőt ha lehet, még erősebben kell taposni.
1964-ben készült el az első generációs blokkolásgátló, melynek megbízhatósága még nem volt teljes. Azonban 1978-ra megkezdődött az ABS fékrendszerek sorozatgyártása (a Mercedes-Benz és a BMW számára), immár tökéletesen megbízható rendszerrel. 1981-re elkészült a százezredik ABS is, Európában 2004 óta kötelező tartozéka minden új autónak.
Tehát nagyon valószínű, hogy a saját autónkban is van ilyen rendszer. A kigyulladó figyelmeztetés önmagában nem jelenti azt, hogy azonnal álljunk félre, ilyenkor maga a fékrendszer még működik, csak a blokkolásgátló funkciója nem érhető el. Ha világít a hibajel, és az ABS nem működik, vezessünk lassabban és tartsunk a szokásosnál nagyobb követési távolságot, főleg esős, havas vagy jeges időben.
A legfontosabb pedig, hogy a lehető leghamarabb vigyük el az autót egy szervizbe.
A fék hibáját több szimbólum is jelezheti
Ennek is több oka lehet. A leggyakoribb és legártalmatlanabb a behúzva hagyott kézifék. Ha visszaengedtük a kéziféket, és még mindig világít a lámpa, a második problémakör, amit könnyen ellenőrizhetünk, a fékfolyadék szintje. Ha túl alacsony, akkor is villan a jelzés.