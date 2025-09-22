Ha vezetés közben kigyullad a műszerfalon a blokkolásgátló problémáját jelző fényjel, az egy komoly problémát jelez, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. A jelzés összetéveszthetetlen, mivel egy ABS felirat jelenik meg a kormány mögött.

Milyen rendszer hibáját jelzi?

Az ABS, vagyis a blokkolásgátló fékrendszer pontosan azt csinálja, amire a nevéből is következtethetünk: meggátolja, hogy a kerekek egy hirtelen, erős fékezésnél leblokkoljanak. Ezzel növeli a biztonságot, mert erőteljes lassítás során is biztosítja az autó irányíthatóságát, vagyis nem kontroll nélkül sodródunk, hanem van némi esélyünk elkerülni az adott akadályt.

Működése automatikus, amint a fékpedált erősen, folyamatosan nyomjuk, bekapcsol a rendszer. Ilyenkor a pedál ugrálhat, remeghet a lábunk alatt, illetve kattogó, kerregő hangot adhat ki. Ilyenkor sem szabad felengedni, sőt ha lehet, még erősebben kell taposni.

1964-ben készült el az első generációs blokkolásgátló, melynek megbízhatósága még nem volt teljes. Azonban 1978-ra megkezdődött az ABS fékrendszerek sorozatgyártása (a Mercedes-Benz és a BMW számára), immár tökéletesen megbízható rendszerrel. 1981-re elkészült a százezredik ABS is, Európában 2004 óta kötelező tartozéka minden új autónak.

Tehát nagyon valószínű, hogy a saját autónkban is van ilyen rendszer. A kigyulladó figyelmeztetés önmagában nem jelenti azt, hogy azonnal álljunk félre, ilyenkor maga a fékrendszer még működik, csak a blokkolásgátló funkciója nem érhető el. Ha világít a hibajel, és az ABS nem működik, vezessünk lassabban és tartsunk a szokásosnál nagyobb követési távolságot, főleg esős, havas vagy jeges időben.

A legfontosabb pedig, hogy a lehető leghamarabb vigyük el az autót egy szervizbe.

A fék hibáját több szimbólum is jelezheti

A legtöbb autóban három, fékkel kapcsolatos visszajelző van a műszerfalon. A sárga/piros ABS lámpa a blokkolásgátló rendszer egy lehetséges hibájára utal. Emellett van egy piros fékvisszajelző (vörös kör, benne felkiáltójel) is, ami már azt mutatja, hogy maga a fékrendszer hibásodott meg.

Ennek is több oka lehet. A leggyakoribb és legártalmatlanabb a behúzva hagyott kézifék. Ha visszaengedtük a kéziféket, és még mindig világít a lámpa, a második problémakör, amit könnyen ellenőrizhetünk, a fékfolyadék szintje. Ha túl alacsony, akkor is villan a jelzés.

Normál folyadékszint esetén nekünk nincs más teendőnk, ennél mélyebb vizsgálatot inkább jobb szakemberre bízni, tehát ilyen esetben is az első út vezessen a szerelőhöz. A harmadik, fékkel kapcsolatos jelzésnél a kör mellett kétszer három négyszög jelenik meg, ezek a fékbetétek kopottságára hívják fel a figyelmet. Ha ez kivillan, akkor a fékbetétek már elérték életciklusuk végét, és nem tudják ellátni megfelelően a feladatukat.