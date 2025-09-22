Ha vezetés közben kigyullad a műszerfalon a blokkolásgátló problémáját jelző fényjel, az egy komoly problémát jelez, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. A jelzés összetéveszthetetlen, mivel egy ABS felirat jelenik meg a kormány mögött.

Milyen rendszer hibáját jelzi?

Az ABS, vagyis a blokkolásgátló fékrendszer pontosan azt csinálja, amire a nevéből is következtethetünk: meggátolja, hogy a kerekek egy hirtelen, erős fékezésnél leblokkoljanak. Ezzel növeli a biztonságot, mert erőteljes lassítás során is biztosítja az autó irányíthatóságát, vagyis nem kontroll nélkül sodródunk, hanem van némi esélyünk elkerülni az adott akadályt.

Működése automatikus, amint a fékpedált erősen, folyamatosan nyomjuk, bekapcsol a rendszer. Ilyenkor a pedál ugrálhat, remeghet a lábunk alatt, illetve kattogó, kerregő hangot adhat ki. Ilyenkor sem szabad felengedni, sőt ha lehet, még erősebben kell taposni. 

Felvillant az ABS-hibajel a műszerfalon, meddig vezethetek? 1
Ez az öt jel mutatja, hogy valami baj van a fékekkel
Gajdán Miklós fékekről szóló videósorozatának harmadik, és…

1964-ben készült el az első generációs blokkolásgátló, melynek megbízhatósága még nem volt teljes. Azonban 1978-ra megkezdődött az ABS fékrendszerek sorozatgyártása (a Mercedes-Benz és a BMW számára), immár tökéletesen megbízható rendszerrel. 1981-re elkészült a százezredik ABS is, Európában 2004 óta kötelező tartozéka minden új autónak.

Tehát nagyon valószínű, hogy a saját autónkban is van ilyen rendszer. A kigyulladó figyelmeztetés önmagában nem jelenti azt, hogy azonnal álljunk félre, ilyenkor maga a fékrendszer még működik, csak a blokkolásgátló funkciója nem érhető el. Ha világít a hibajel, és az ABS nem működik, vezessünk lassabban és tartsunk a szokásosnál nagyobb követési távolságot, főleg esős, havas vagy jeges időben.

A legfontosabb pedig, hogy a lehető leghamarabb vigyük el az autót egy szervizbe.

Felvillant az ABS-hibajel a műszerfalon, meddig vezethetek? 2

Három fékállapotjelzés egymás mellett: kézifék behúzva/alacsony féknyomás, ABS-hiba, kopott fékbetét (BMW E46)

A fék hibáját több szimbólum is jelezheti

A legtöbb autóban három, fékkel kapcsolatos visszajelző van a műszerfalon. A sárga/piros ABS lámpa a blokkolásgátló rendszer egy lehetséges hibájára utal. Emellett van egy piros fékvisszajelző (vörös kör, benne felkiáltójel) is, ami már azt mutatja, hogy maga a fékrendszer hibásodott meg.
 

Ennek is több oka lehet. A leggyakoribb és legártalmatlanabb a behúzva hagyott kézifék. Ha visszaengedtük a kéziféket, és még mindig világít a lámpa, a második problémakör, amit könnyen ellenőrizhetünk, a fékfolyadék szintje. Ha túl alacsony, akkor is villan a jelzés. 

Normál folyadékszint esetén nekünk nincs más teendőnk, ennél mélyebb vizsgálatot inkább jobb szakemberre bízni, tehát ilyen esetben is az első út vezessen a szerelőhöz. A harmadik, fékkel kapcsolatos jelzésnél a kör mellett kétszer három négyszög jelenik meg, ezek a fékbetétek kopottságára hívják fel a figyelmet. Ha ez kivillan, akkor a fékbetétek már elérték életciklusuk végét, és nem tudják ellátni megfelelően a feladatukat. 
 
Ha menet közben észleljük a fékerő csökkenését, akkor először is próbáljuk pumpálni a fékpedált, hogy növeljük a hidraulikus nyomást. Ha van némi fékerő, akkor határozottan de óvatosan lassítsunk és keressünk egy biztonságos helyet a megállásra. Ha a fékek teljesen felmondják a szolgálatot, használjuk a motorféket és fokozatosan húzzuk be a kéziféket. Megállás után kapcsoljuk be a vészvillogót, és kövessük a KRESZ előírásait. Ilyen esetben a járművet azonnal szervizbe kell vinni, hogy elkerüljük a további balesetveszélyt.
 
Felvillant az ABS-hibajel a műszerfalon, meddig vezethetek? 3
Nem a kor, hanem a sok ülés öregít
Ha olyan munkád van, ami miatt sokat kell ülnöd, akkor van számodra egy fontos hírünk. Egyáltalán nem mindegy, hogy…