A start-stoppos járművek olyan rendszerrel vannak szerelve, amelyek csökkentik a fogyasztást és az emissziós értékeket – oly módon, hogy használaton kívül (mondjuk piros lámpánál) leállítja, majd automatikusan beindítja az autók motorját, ezzel üzemanyagot és károsanyagkibocsátást takarítva meg.

Azt viszont jó ha tudod, hogy ha ilyen rendszerrel ellátott autód van, zsebbe nyúlósabb az akkumulátor cseréje, amikor eljön az idő.

Miért drágább a start-stoppos akkumulátor?

A start-stop rendszer üzemeltetése más terhelési mintázatot követel meg az akkumulátortól, mint a hagyományos indítómotorral szerelt változatoké. Emiatt a gyártók speciális, start-stophoz tervezett akkumulátorokat (főként EFB és AGM) írnak elő — amelyek tartósabb ciklusállóságot, jobb töltésfelvételt és stabilabb feszültséget biztosítanak, de ezért többe is kerülnek.

AGM = Absorbent Glass Mat, abszorbens üvegszálas (az üvegszál felszívja és így megköti a savat)

EFB = Enhanced Flooded Battery, továbbfejlesztett nedves akkumulátor, vagy másnéven ciklusálló indítóakkumulátor

A start-stopnál a motor sokszor leáll és újraindul akár egy rövidebb út során is, így az akkumulátort sokkal több töltés-kisütés ciklus terheli. A sima ólom-sav indítóakkuk ezt gyorsan megsínylenék. Aztán ott “részleges töltöttségi állapot” (PSOC), amely azt jelenti ,hogy az akkumulátor sokszor nincs teljesen feltöltve, és „részben feltöltött” üzemmódban kell jól működnie. Ehhez olyan cellakémia és szerkezet kell, amely kevésbé degradálódik PSOC-nál.

Így ezek az akkumulátorok komplexebb gyártás és speciális anyagokat igényelnek, ezért lesz az áruk is magasabb.

AGM-nél üvegszálas matracok, speciális szeparátorok és tömített cellaszerkezet szükségesek; míg az EFB-nél polírozott vagy megerősített lemezek és különleges bevonatok. Ezek több anyag- és gyártási költséget emésztenek fel, mint egy hétköznapi akkumulátor. A jobb ciklustűrés és nagyobb ciklusszám elérése gyakran több aktív anyagot (ólmot) és erősebb lemezkonstrukciót igényel.

A start-stop akkumulátorokat gyakran szigorúbb teszteknek vetik alá, az extra minőségellenőrzés pedig szintén plusz költséget jelenet a vásárlóknak – olvasható a Bosch egyik korábbi edukációs anyagában.

Egy jobb minőségű ilyen akkumulátor akár 70-130 ezer forintba is kerülhet, míg egy sima, nem start-stoppos aksi ennek a feléből kijön.

Mikor nem működik a start-stop?

A start-stop rendszer működését felfüggeszti a vezérlés, amennyiben a motor nem érte el üzemi hőmérsékletét, illetve amennyiben a működő fedélzeti fogyasztók (audiorendszer, klímaberendezés, ülésfűtés, stb.) áramfelvétele miatt az akkumulátor töltöttségi szintje egy előre meghatározott érték alá süllyed.

Hogyan óvhatom meg az aksimat?

Hidegben drasztikusan csökken az akkumulátor kapacitását – az eredeti, 20 fokon mért teljesítmény 0 Celsius fok körül 85, míg -10 fokon 75 százalékra csökken, ez pedig már elég ahhoz, hogy egy korosodó akkumulátor teljesítménye annyira lecsökkenjen, amivel már képtelen elindítani a motort – olvasható a Vezess korábbi cikkében.

Emellett télen hajlamosak vagyunk több elektromos rendszert használni (fűtés, ülésfűtés, kormányfűtés, tükörfűtés) amely jelentős terhelést ró az akkura. És akkor még nem beszéltünk a rövid városi utazásokról, amelyek alatt az akkumulátor alig tud visszatölteni.

Ha hétköznap többnyire rövid távokon mozgunk az autóval, érdemes hetente egyszer hosszabb útra menni. Így az akkumulátor megfelelően feltöltődik, és az életciklusa is hosszabb lesz.

De bárhogy is gondoskodunk az akkumulátorról, egyszer el fog jönni a pillanat, amikor cserélni kell, hiszen az aksi is csak egy alkatrész, ami idővel feladja a harcot.

Ha pedig már lemerült, és bikázni kell, így soha ne csináld: