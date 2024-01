Látványos ugyan, ahogy a bikakábel füstöl és leolvad róla a szigetelés, de ez korántsem természetes folyamat, ha szeretnénk életet lehelni egy lemerült akkumulátorba.

Balul elsült bikázás Ki tudja, hogy miért hívják „bikázásnak" a bikázást?

A két fordos valószínüleg felcserélte a pólusokat, ezért történt a kellemetlen jelenség. Bikázáskor először az akkumulátorok pozitív sarkait – ez a piros, vagy “+” jellel jelölt bütyök – kössük össze értelemszerűen a piros színű kábellel, majd a fekete “-” pólus jön a fekete kábellel.

Zárt térben, régóta gyengülő akksinál praktikusabb az indítandó autón egy testpontra kötni a fekete vezeték csipeszét – fényezetlen, nagy, tiszta fémfelületet keressünk, a motorblokk környékén.

Ha ez megvan, indítsuk be a működő autót – ilyenkor az már elkezdi tölteni a saját mellett a másik autó megroggyant akksiját is, illetve a 14 volt körülire emelkedő feszültséggel az indítás is könnyebb lesz. Még mielőtt nekilátsz a lemerült autó indításának, ellenőrizd, hogy behúztad-e a kéziféket és üresben van-e a váltó. Ha minden oké, kuplung be és mehet az indítás. Ha már jár a motor, leveheted a kábeleket – kezd a feketével – és mehetnek vissza a csomagtartóba.

Tudod miért nevezik itthon bikázásnak?

Állítólag a honvédségnél a kétkerekű kézikocsira szerelt 240 Ah-s (2×120) akkumulátort nevezték „bikának”. Ezzel „rúgták be” a tehergépjárműveket, harcjárműveket, ha lemerültek, például télen, a nagy hideg miatt.